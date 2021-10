In Beutelsbach war am Freitagabend Kirbeparty angesagt! Und trotz der anderthalbjährigen Durststrecke hat man das Festen im Herzen Württembergs nicht verlernt - weder das Publikum, noch die Musikerinnen und Musiker der Partyband des Musikvereins, „Die Beutelsbacher“. Wer diesbezüglich Bedenken hatte, der konnte sich am Freitag selbst davon überzeugen und am besten gleich mitmachen.

Der Abend gehörte traditionell der Jugend, den Jungen und den jung Gebliebenen. Sie kamen voll auf ihre