Kirschmuttergarten Weinstadt: 35 Bäume müssen gefällt werden

Jetzt steht es fest: 35 mit dem Pseudomonas-Bakterienbrand befallene Bäume im Kirschmuttergarten unterhalb des Naturfreundehauses werden wohl noch diesen Herbst gefällt.

Nur durch das Roden der erkrankten Bäume kann die Ausbreitung der Krankheit, die zum Absterben des gesamten Baumes führt, eingedämmt werden. Da der Kirschmuttergarten als Streuobstwiese deklariert ist und Landschaftsschutzgebiet ist, müssen die Bäume zwingend ersetzt werden.

Landratsamt rät davon ab, wieder Kirschbäume zu pflanzen

Das Gutachten des Landratsamtes und die daraus resultierende Handlungsanweisung sieht jetzt vor, dass keine Kirschbäume nachgepflanzt werden sollen, sondern Äpfel oder Birnen. Diese seien nicht ganz so anfällig für einen Pseudomonas-Befall, von einer Nachpflanzung von Kirschbäumen sei dagegen dringend abzuraten, so das Landratsamt. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass neu gepflanzte Kirschbäume an diesem Standort groß werden würden, so Johannes Eder, zuständig für Obst- und Gartenbau beim Landwirtschaftsamt Rems-Murr.

Immerhin seien die 35 Bäume, die jetzt gefällt werden müssen, auch nur etwa 20 Jahre alt geworden. Die Weinstädter Räte, insbesondere SPD-Stadtrat und Naturfreunde-Ehrenvorsitzender Wolf Dieter Forster, hätten den Kirschmuttergarten in seiner traditionellen und sehr selten gewordenen Form gerne weiterhin erhalten. „Der Kirschmuttergarten ist keine Streuobstwiese im eigentlichen Sinne“, führte Forster aus.

Der Kirschmuttergarten ist ein Stück Tradition

Vor sechzig Jahren, als im Remstal und insbesondere auch in Strümpfelbach Kirschenanbau im großen Stil betrieben wurde, war diese Anlage, in der eine Vielfalt von ganz verschiedenen Kirschsorten angepflanzt ist, die Grundlage für den Obstanbau: Die einjährigen Triebe wurden dazu benutzt, um damit auf die Stämme von „Wildlingen“ - also aus Kirschkernen gezogenen jungen Kirschbäumen - aufzupfropfen.

Die Bäume in Strümpfelbach waren also im wahrsten Sinne des Wortes die Mütter unzähliger Hochstamm-Kirschbäume im Umkreis. Die Anlage diente somit gewissermaßen der Qualitätssicherung im Kirschenanbau. Dieser sei damals mit großer Sorgfalt und viel Aufwand betrieben worden, eine Wissenschaft für sich, erinnert sich auch Friedrich Dippon (CDU).

Erhaltenswert, aber einfach nicht mehr zeitgemäß

Doch auch wenn er den Kirschmuttergarten „hochinteressant“ findet und bei der Erinnerung an die guten alten Zeiten ins Schwärmen gerät: Auch er räumt ein, dass diese Zeiten, und damit auch die des Kirschmuttergartens, wohl endgültig vorbei sind. Die Ausschussmitglieder wünschen sich eine neue Lösung für die Wiese am Naturfreundehaus.

Und zeitgemäß oder wirtschaftlich sei ein gewerbsmäßig gedachter Anbau von Kirschen auf Hochstämmen einfach nicht mehr, seit die Kirschessigfliege sich immer mehr ausbreitet, findet auch Armin Zimmerle (FWW). Er schlägt vor, dort Birnen anzubauen für einen stadteigenen Schnaps - Markus Dobler (CDU) hat die Idee, dort Bäume mit wertvollem Holz wie zum Beispiel Maronen anzubauen.

Ein neues Konzept soll ausgearbeitet werden

Zumindest in einem Punkt sind sich die Ausschussmitglieder einig: Es sollen nicht einfach auf die Schnelle irgendwelche Bäume nachgepflanzt werden, sondern es soll eine nachhaltige und würdige Lösung für den ehemaligen Kirschmuttergarten gefunden werden. Deshalb stimmen die Räte am Ende mit großer Mehrheit dem vom GOL-Chef Manfred Siglinger formulierten Beschlussvorschlag zu, für die Ersatzbepflanzung und künftige Nutzung zusammen mit dem Weinstädter Streuobstbündnis, den Obst- und Gartenbauvereinen sowie den örtlichen Naturschutzverbänden ein langfristig tragbares Konzept zu erarbeiten.

Dem Beschluss steht allerdings die Anweisung des Landratsamtes gegenüber, die eine Neupflanzung von 36 Obstbäumen bis spätestens 29. Februar 2023 vorsieht. Das sollte aber nach Einschätzung des Ersten Bürgermeisters Thomas Deißler auch kein Problem werden: Einen 29. Februar gibt es nämlich erst 2024 wieder.