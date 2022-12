Kita am Sonnenhang: Weinstädter Senioren und Kinder backen gemeinsam

Wie die Großheppacher Schwesternschaft mitteilt, erleben im Kinder- und Familienzentrum am Sonnenhang Kinder und Senioren gerade gemeinsam die Adventszeit. Jeden Freitagmorgen freuen sich die Kinder aus dem Kinder- und Familienzentrum am Sonnenhang demnach auf den Besuch in der benachbarten Tagespflege.

Kita und Tagespflege liegen Tür an Tür

Tür an Tür liegen die Tagespflege am Mutterhaus und die Räume der altersgemischten Gruppen in der Oberlinstraße 4/2 in Weinstadt-Beutelsbach. Im pädagogischen Konzept beider Einrichtungen ist die Begegnung von Jung und Alt verankert. Erzieher und Pflegekräfte bereiten gemeinsam die Begegnungstage vor, die regelmäßig stattfinden.

In der Adventszeit wird vorgelesen, gebastelt oder gebacken. Auf dem Schoß der Seniorin, die an diesem Vormittag die Geschichte vorliest, haben zwei Mädchen Platz genommen. Alle anderen, Tagesgäste, Kinder und Fachkräfte, sitzen gemütlich auf den Sofas oder Sitzkissen um den Tisch mit dem Kerzenlicht herum, lauschen der Geschichte vom Waldwichtel und singen „O Tannenbaum“. Es steht Plätzchenbacken auf dem Programm. Den Teig für Ausstecherle und Spitzbuben haben die Fachkräfte der Tagespflege vorbereitet. Die Tische werden abgeputzt, Mehl daraufgestreut, Wellhölzer und Förmchen zum Ausstechen bereitgelegt.

Beide Parteien profitieren von der Begegnung

Die Seniorinnen und auch die Kinder haben an diesem Vormittag sichtlich Spaß bei der Weihnachtsbäckerei. Sie arbeiten wie selbstverständlich Hand in Hand: Teig auswellen, Plätzchen ausstechen, ruck, zuck sind die Bleche belegt. Mittlerweile kennen sich Jung und Alt und man spürt die Vertrautheit, die zwischen den Vier- bis Fünfjährigen und den Tagesgästen durch die regelmäßigen Treffen entstanden ist.

Ein Außenstehender könnte meinen, Oma und Enkelin sitzen beisammen: „Weißt du, ich habe nämlich keine eigenen Enkel“, so eine Dame, „daher macht es mir große Freude, heute mit dir zu backen.“ Bald zieht der Duft der Plätzchen durch den Raum. „Wir gehen jetzt noch raus in den Schnee“, sagt ein Mädchen, „vom Fenster aus kannst du ja zugucken, wie wir einen Schneemann bauen.“