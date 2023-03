Kita-Streik am 8. März: Diese Einrichtungen in Weinstadt bleiben geschlossen

„Liebe Eltern, am Mittwoch, den 08.03.23, wird das Kinderhaus Zügernberg bestreikt und bleibt daher geschlossen. Wir hoffen auf Einigung nach diesem Streiktag. Liebe Grüße aus dem Kinderhaus Zügernberg“ - wer in Weinstadt sein Kind in der Großheppacher Kindertagesstätte untergebracht hat, hat von der Kita-Leitung kürzlich eine solche E-Mail bekommen: Auch diese Woche wird wieder gestreikt.

Der zweite Streik innerhalb von 14 Tagen

In Weinstadt sind außerdem laut Auskunft der Stadtverwaltung am 8. März der Badkindergarten in Beutelsbach, der Endersbacher Kindergarten Eichenstraße, die Kitas Pfarrgasse und Pfahlbühlstraße in Großheppach und der Kindergarten Hauptstraße in Strümpfelbach von den Streiks betroffen.

Hintergrund der Schließungen ist ein erneuter Streikaufruf für den öffentlichen Dienst der Gewerkschaft Verdi - just am Internationalen Frauentag am 8. März werden deswegen wieder viele Kitas, mancherorts auch Grundschulbetreuungen bestreikt. In Weinstadt sind davon aber erneut nur einzelne der zahlreichen städtischen Einrichtungen betroffen. Am Dienstag vor einer Woche, 28. Februar, war ebenfalls gestreikt worden.