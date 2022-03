Für diesen Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik in kommunalen Kindertagesstätten aufgerufen. Gestreikt werden soll laut der Deutschen Presseagentur dpa vor allem im Stuttgarter Raum und in der Mannheimer Gegend.

Anlass für den groß angelegten Warnstreik der Erzieher ist der Weltfrauentag am 8. März. Laut Gewerkschaft Verdi geht es dabei um eine Aufwertung typischer Frauenberufe: So seien rund 90 Prozent der Angestellten in der Kinderbetreuung