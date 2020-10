Für viele Eltern kommt es derzeit knüppeldick: Wer auf die Betreuung seiner Kinder in einer Kita angewiesen ist, über dem schwebt unaufhörlich das Damoklesschwert Corona-Quarantäne. 16 Kindergartenkinder und drei Erziehungskräfte müssen derzeit in ganz Weinstadt zu Hause bleiben. Jetzt hat die Stadt die Betreuungszeiten am Morgen und am Abend um eine Stunde beschnitten und begründet das mit der Pandemiestufe drei. Damit nicht genug: An diesem Mittwoch wird im öffentlichen Dienst auch noch