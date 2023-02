Kläranlage Weinstadt und Korb: Mehr Kontrollen nötig, weil Chemikalie knapp ist

Nachdem es beim Thema "Städtisches Personal" in den vergangenen Monaten meistens um Kita, Integrationsmanagement und andere soziale Bereiche ging, muss die Stadt jetzt auch in einem anderen Bereich etwas mehr Geld investieren - auch hier geht es um menschliche Grundbedürfnisse, nämlich um die Kläranlage.

Klärwerk soll zur Wärmegewinnung genutzt werden

In dem Klärwerk, das die Stadt Weinstadt gemeinsam mit der Gemeinde Korb betreibt, geht es längst um viel mehr, als ums Säubern der Abwässer. Künftig will die Stadt aus diesem Prozess sogar Energie gewinnen: Die Wärme aus dem Abwasser soll zurückgewonnen und genutzt werden.

Bevor es damit aber so weit ist, muss die Stadt nun in die Überwachung der Kläranlage investieren. Und zwar gehe es dabei um Laborarbeit, erläutert die Stadt in einer Beratungsunterlage, die in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses zur Abstimmung stand.

Messungen wurden bisher von mehreren Mitarbeitern durchgeführt

Die Überwachung hinsichtlich sämtlicher relevanter Parameter werde immer komplexer, schreibt die Stadtverwaltung: „Um eine Konstante zu bekommen, ist es absolut sinnvoll, wenn Labor und Onlinemessungen (pH, NH4, NO3, Phosphat, Trübung, Temperatur, Schlammspiegel etc.) von einer Person überwacht und durchgeführt werden.“

Dafür soll die chemisch-technische Assistentin (CTA), die bereits in der Anlage angestellt ist, in Zukunft auch die Wartung der Onlinemessgeräte übernehmen. Diese seien bisher von den restlichen Mitarbeitern gewartet worden. Damit möchte die Stadt die Qualität und Sicherheit der Messergebnisse verbessern. Wenn eine einzelne Person mit der Überwachung betraut sei, könne die Plausibilität der Messergebnisse besser kontrolliert und nachvollzogen werden. Auch liege die Verantwortung für die Eigenkontrollverordnung (EKVO) dann in einer Hand.

Weiterhin Mangel an Chemikalie Eisen(III)-chlorid

Das sei wichtig, denn neuerdings verzeichne die Kläranlage einen erhöhten Bedarf bei der Überwachung der verschiedenen Parameter und den Kontrollen. Das habe auch mit der Verknappung von Fällmitteln zu tun: Seit September 2022 herrscht nämlich ein Mangel an Eisen(III)-chlorid.

Die Chemikalie wird im Betrieb von Klärwerken dringend benötigt, um Phosphorverbindungen im Wasser abzubauen und Schwefelwasserstoffe zu binden. Seit Ende 2022 spart das Klärwerk Weinstadt-Korb beim Einsatz dieses wichtigen Fällmittels. Käme zu wenig davon in den Einsatz, könnte die Kläranlage die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht mehr einhalten, es blieben also zu viele Rückstände im Wasser.

Mitarbeiterin macht jeden Monat Überstunden

Deswegen sind gerade jetzt besonders engmaschige Kontrollen der Werte notwendig, argumentiert die Stadt Weinstadt: „Auch und gerade dies muss, um Plausibilität und Kontinuität zu gewährleisten, von einer verantwortlichen Person erfolgen.“ Nach dieser muss die Stadtverwaltung glücklicherweise nicht erst mit einer Stellenausschreibung suchen: Die CTA als Laborantin im Klärwerk habe sich seit Juni 2022 hervorragend eingearbeitet: „Sie übertrifft die Erwartungen in hohem Maße.“

Allerdings habe die Mitarbeiterin gerade in der letzten Zeit zu viele Überstunden gemacht, diese wurden auch angeordnet - anders hätte die gestiegene Anzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Nachweisen nicht erbracht werden können. Deswegen hat die Stadtverwaltung jetzt beantragt, die Stelle geringfügig aufzustocken, nämlich um 0,09 Vollzeit-Äquivalente. Jährlich entstehen dadurch für die Stadt Mehrkosten in Höhe von 5200 Euro. Der Betriebsausschuss stimmte einstimmig zu.