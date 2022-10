Klärwerk Weinstadt: Ärger über Feuchttücher und Mangel an wichtiger Chemikalie

„Feuchttücher machen Riesenprobleme“: Ulrich Fabriz, Leiter des gemeinsamen Klärwerks von Weinstadt und Korb, zeigte in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Weinstadt auf, wie oft in der Toilette heruntergespülte Dinge in der Kläranlage für Verstopfungen sorgen – und damit zu Mehrarbeit führen. Allerdings plagt den Klärwerkschef derzeit noch ein viel größeres Problem: der Mangel an Eisen(III)-chlorid, über den im September schon das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet hat.

Klärwerkschef Ulrich Fabriz: Vorräte von Eisen(III)-chlorid halten noch bis Anfang Dezember 2022

Die Chemikalie ist zum Abbau von Phosphorverbindungen im Wasser notwendig, außerdem bindet sie Schwefelwasserstoff. Ohne sie kann das Klärwerk die Grenzwerte irgendwann nicht mehr einhalten, sprich es bleiben im geklärten Wasser mehr Rückstände.

Derzeit spart das Klärwerk von Weinstadt und Korb beim Einsatz von Eisen(III)-chlorid, auch hat Ulrich Fabriz nach eigenen Angaben schon versucht, von anderen Lieferanten noch Nachschub zu erhalten – doch die Chancen stehen schlecht. Als der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann in der Sitzung des Betriebsausschusses nachfragte, wie lange das Klärwerk den Einsatz von Eisen(III)-chlorid strecken kann, antwortete Fabriz: „Wenn’s gut läuft: Anfang Dezember.“

Die Politik hat auf den drohenden Notstand auch schon reagiert und bei den Phosphatrückständen im Wasser höhere Grenzwerte erlaubt. Das bedeutet natürlich letztlich eine höhere Belastung für die Umwelt. Und ein weiteres Problem ist damit für die Kläranlage von Weinstadt und Korb nicht gelöst: Ohne das Eisen(III)-chlorid kann der Faulturm nicht wie gewohnt betrieben werden.

Das aber ist die Voraussetzung dafür, dass die beiden Blockheizkraftwerke (Baujahr 1992 und 1996) Wärme und Strom erzeugen. Wärmetechnisch kann sich das Klärwerk dank der Blockheizkraftwerke selbst versorgen. Die beiden Faultürme sowie sämtliche Betriebsgebäude auf dem Südteil der Anlage werden zu 100 Prozent mit der Abwärme dieser Maschinen beheizt. Heizöl musste deshalb laut Ulrich Fabriz in den Jahren 2020 und 2021 nicht zugekauft werden.

BHs, Unterhosen, Schnitzel und Salat durchs Klo gespült

Wegen all der Feuchttücher und anderer Dinge, welche die Bürger in der Toilette so herunterspülen, muss im Klärwerk von Weinstadt und Korb nach Angaben von Ulrich Fabriz im Schnitt fünf- bis achtmal in der Woche eine Pumpe komplett zerlegt werden.

Verantwortlich dafür sind auch Tampons, Küchenrollen, BHs und Unterhosen sowie Nahrungsmittel wie halbe Schnitzel, Salat, Maultaschen oder Erdbeeren, wie Ulrich Fabriz anhand von Fotos belegen kann. Dass Essensreste dieser Größe in der Küchenspüle entsorgt wurden, hält der Klärwerkschef für ausgeschlossen. „Die gehen nicht durch die Spüle durch, die müssen durch die Toilette.“

Keine großen Sorgen macht sich Ulrich Fabriz indes vor einem Stromausfall – schließlich wurde die Notstromanlage 2020 komplett erneuert. „Wir sind heute in der Lage, die Anlage bei Stromausfall mindestens drei Tage autark zu fahren.“