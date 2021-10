Seit einer Novelle des Klimaschutzgesetzes im Herbst 2020 ist Weinstadt verpflichtet, wie jede Große Kreisstadt im Land, eine „kommunale Wärmeplanung“ aufzustellen. Die Frist läuft Ende 2023 aus. Die Stadt Weinstadt und ihre Stadtwerke nehmen sich dieser Aufgabe jetzt an. Wie das funktioniert und was die Planung kosten soll, wird in einer aktuellen Pressemitteilung aus dem Rathaus erklärt.

Um die kommunale Wärmeplanung umzusetzen, sind demnach vier Schritte notwendig.