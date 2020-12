Der Angeklagte wird in Handschellen in den Saal gebracht. Der 28-Jährige wirkt ernst und angespannt. Ihm werden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Hat er mit Drogen gehandelt oder sie nur selbst konsumiert? Um diese Frage ging es jetzt am Amtsgericht Waiblingen. In zwei Fällen besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht des gewinnbringenden Handels, in zwei weiteren der Besitz von illegalen Betäubungsmitteln.

Mehrfach mit Drogen erwischt

Nachdem