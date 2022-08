Kostenlose Fitness mit den SG-Turnern bei "Sport im Park" in Weinstadt

Es ist eines dieser Angebote, die von der Remstal-Gartenschau übrig geblieben sind: „Sport im Park“ findet jeden Mittwochabend ab 18.30 Uhr an der Birkelspitze in Endersbach statt. Mitmachen kann jeder, der Lust auf Gymnastik hat. Mitbringen muss man nur eine Matte, ein Handtuch und etwas zu trinken. Eine Anmeldung oder gar eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig.

Das kostenlose Angebot sei zum einen dazu gedacht, den Mitgliedern der SG-Turnabteilung in der Sommerpause eine Kleinigkeit anbieten zu können, sagt Sabine Schmidt, Übungsleiterin bei der Abteilung Turnen der SG Weinstadt. Denn jetzt in den Sommerferien haben die Turner keinen Zugang zu den Sporthallen - da bleibt nur Open-Air-Gymnastik.

Ein niederschwelliges Angebot, die SG kennenzulernen

Ein weiterer Aspekt, weshalb die SG den Sommersport auch das dritte Jahr nach der Remstal-Gartenschau noch beibehält: Der Verein hofft, so neue Mitglieder anzuwerben. Das habe in der Vergangenheit durchaus schon funktioniert, weiß die Übungsleiterin. Häufig würden Teilnehmer nach der Einheit die Trainer ansprechen: „Wo unterrichten Sie?“

Einige Teilnehmer seien schon seit 2019 eifrig mit dabei – und lassen sich auch dieses Jahr wieder jede Woche aufs Neue überraschen. Denn jedes Mal leitet ein anderer Übungsleiter „Sport im Park“. Es gebe zwar einen internen Plan, wer wann die Leitung übernehme. Veröffentlicht wird dieser aber nicht. So könne auch kurzfristig noch getauscht werden, falls mal jemand nicht kann, sagt Sabine Schmidt.

Der Anspruch an das einstündige Angebot ist aber jede Woche in etwa gleich: Es soll ein allgemeines Fitness-Programm sein, bei dem jeder mitmachen kann – egal wie fit ein Teilnehmer ist. Auch Sabine Schmidt leitet die Einheiten regelmäßig. Bei ihr stehe dann zum Beispiel ein „allgemeines Kräftigungstraining“ mit einer Aufwärmphase und Übungen zum Beispiel mit Physio-Bändern auf dem Plan.

Auch während Corona gab es „Sport im Park“

Sabine Schmidt ist als Trainerin von Anfang an dabei. Während der Gartenschau habe sich das Angebot einfach als „großer Erfolg“ herausgestellt. Und sogar während der Pandemie habe der Sport an der freien Luft fast immer stattfinden können. Da habe sich die Beliebtheit des Angebots also fortgesetzt - denn fast alles andere fiel aus.

Klar, ein bisschen schwieriger sei die Organisation während der ganz heißen Corona-Phase schon gewesen. „Teilweise mussten wir die Teilnehmer registrieren“, berichtet die Kursleiterin. Aber trotzdem habe die SG viel Wert darauf gelegt, das „Fitnessprogramm für jedermann“ möglichst lückenlos anbieten zu können.

„Sport im Park“ ist dieses Jahr im Juni gestartet und wird bis Anfang September fortgeführt. An den Mittwochabenden seien in der Regel um die 20 Personen mit dabei, sagt Sabine Schmidt. Währen der Remstal-Gartenschau seien es oft an die 50 Freizeitsportler gewesen. „Es dürfen also gerne noch ein paar mehr werden“, sagt die Übungsleiterin.

Alle Altersgruppen können mitmachen

Die Einladung richte sich dabei ausdrücklich an alle erdenklichen Altersgruppen: Menschen von „ganz jung bis ganz alt“ seien regelmäßig beim Fitnessprogramm an der Birkelspitze mit von der Partie. Auch Kinder hätten schon teilgenommen: „Man kann einfach kommen und mitmachen.“