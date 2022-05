Kreis braucht doppelt so viele Pflegeplätze: Was bedeutet das für Weinstadt?

Über 500 zusätzliche Plätze in der ambulanten Pflege, stolze 800 vollstationäre Pflegeplätze, die dazukommen müssen, und elf Prozent mehr Menschen, die in ihrer Wohnung gepflegt werden und Pflegegeld empfangen - so sieht die Stabstelle Sozialplanung Senioren im Dezernat für Soziales, Jugend und Bildung des Rems-Murr-Kreises die Entwicklung beim Bedarf an Pflegeplätzen zwischen 2025 und 2035 voraus. Daraus geht hervor: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Nur wo anfangen?

Landesheimbauverordnung verschärft die Problematik

„Setzt man die Orientierungswerte für die Bedarfsentwicklung der Pflegesparten für 2030 in Relation mit den Bestandszahlen im Jahr 2021, spricht die Sozialplanung eine Empfehlung zum umfassenden Ausbau aller Pflegesparten im Rems-Murr-Kreis aus“, heißt es in der Tischvorlage, die Thomas Herrmann vom Landratsamt zur jüngsten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses mitgebracht hat. Leichter gesagt als getan.

Immerhin hat auch Weinstadt wie die meisten Kommunen im Kreis die Auswirkungen der 2009 in Kraft getretenen Landesheimbauverordnung gespürt: Diese sieht vor, dass jeder Bewohner ein Einzelzimmer haben muss, das auch einen eigenen Sanitärbereich braucht. Für die meisten Seniorenheime bedeutet das weitreichende Umbauten, die viel Geld kosten, außerdem fallen teilweise Pflegeplätze weg, wenn Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewandelt werden müssen.

Landhaus Sonnenhalde ist zu: Pflegeplätze sind weggefallen

Zwar hätten die meisten Heime im Kreis lange Übergangsfristen genehmigt bekommen, während derer der Betrieb weitergehen darf, so Thomas Herrmann. Weinstadt hat aber in Folge der Reform 2020 schon ein Pflegeheim verloren: Das Landhaus Sonnenhalde in Schnait hätte umgebaut werden müssen, da es nur über Einzel- und Doppelzimmer mit gemeinsamen Sanitärbereichen verfügte.

Die Genehmigung zum befristeten Weiterbetrieb sei so spät gekommen, dass bis dahin zu wenig Personal da gewesen sei, so der ehemalige Heimleiter Andreas Fischer damals gegenüber unserer Redaktion. Das Landhaus Sonnenhalde war deshalb schlussendlich insolvent und musste komplett schließen.

Pflegekräfte gleich beim Ausbilder abgreifen?

Doch Landesheimbauverordnung hin oder her: In den bestehenden Pflegeheimen gibt es aktuell schon – ähnlich wie in den Kindertagesstätten – Personalmangel. Der Kreis regt deshalb an, einen Verbund zwischen Ausbildungsträgern und Ausbildungsstätten ins Leben zu rufen.

Hier sei Weinstadt dank der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik und Pflegeberufe der Großheppacher Schwesternschaft im Kreisvergleich schon ziemlich gut aufgestellt.

Es braucht doppelt so viele Pflegeplätze

Außerdem müsse das Thema Wohnen im Alter in den Kommunen noch mehr zum Schwerpunkt-Thema werden: „Jeder fünfte Einwohner des Kreises zählt zu den über 80-Jährigen“, so Thomas Herrmann. Dazu seien Quartierskonzepte mit der Kreisbaugesellschaft geplant, auch Weinstadt sei hierbei bedacht.

Die schwerste Aufgabe im Bereich Waiblingen-Fellbach, zu dem auch Weinstadt gehört, wird es sein, überhaupt genügend Pflegeplätze zu schaffen: Es fehlen jetzt schon viele Pflegeplätze, der Bestand reiche nicht aus, so Thomas Herrmann. „Wir müssten diese Plätze also mindestens verdoppeln“ - und das schon bis 2030.