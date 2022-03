Trubel am frühen Samstagmorgen bei der Ausgabestelle an der Stadtgärtnerei in Weinstadt: Zahlreiche Helfer stehen Schlange und warten, bis sie Handschuhe, Warnwesten, Kneifzangen und Einsatzkarten in den Händen haben – und schon kann es losgehen zur kreisweiten Putzete.

{element}

Mehr als 700 Freiwillige hatten sich laut Pressemitteilung der Stadt Weinstadt bereits im Vorfeld zu der gemeinschaftlichen Säuberungsaktion gemeldet. „Auch ein paar Kurzentschlossene haben sich an diesem