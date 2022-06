Kunden um mehrere Tausend Euro betrogen: Mann aus Weinstadt vor Gericht

Ein 28-Jähriger aus Weinstadt musste sich vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten, weil er über das Internet Kleidung in Höhe von mehreren Tausend Euro verkauft, diese aber nicht geliefert hat.

In zwei Fällen, so lautet der konkrete Vorwurf, gab der Angeklagte vor, willens und in der Lage zu sein, die angebotene Ware auch tatsächlich zu liefern. Im Vertrauen hierauf überwiesen zwei Geschädigte Ende Dezember 2020 und im Frühjahr 2021 den geforderten Kaufpreis in Höhe von 270 Euro respektive mehr als 4000 Euro auf das Konto des Angeklagten. Diese Vorwürfe gestand der Mann mittels einer von seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Marko Becker, vorgetragenen Erklärung. Darüber hinaus machte er zu den Taten keine Angaben.

Eine der Geschädigten, eine 26-jährige junge Frau, berichtete, dass sie im Frühjahr des vergangenen Jahres von dem Angeklagten eine Tasche, Schuhe und eine Jacke gekauft hatte, die er übers Internet angeboten hatte. Sie habe die geforderte Kaufsumme in Höhe von 270 Euro über Paypal überwiesen, dann aber vergeblich auf die Waren gewartet.

Zu ihrem Glück kannte eine Arbeitskollegin den Verkäufer, so dass sie dessen Kontaktdaten ermitteln konnte und nach mehreren telefonischen Reklamationen und E-Mails schließlich Anzeige erstattete. Auf diese Anzeige hin wurde ihr die Kaufsumme vom Konto einer Frau an sie überwiesen.

Bislang auf Schaden sitzengeblieben

Weniger glimpflich ging es für einen Geschädigten aus Darmstadt aus. Er hatte Kleidung im Wert von mehr als 4000 Euro bei dem Angeklagten bestellt, und nachdem er die ausbleibende Lieferung ebenfalls angemahnt hatte, nicht das Georderte, sondern ein Sammelsurium im Wert von circa 500 Euro erhalten. Auf dem ihm dadurch entstandenen Schaden ist er bisher sitzengeblieben. Der Angeklagte stand zu dem Zeitpunkt, als er diese Taten beging, unter Bewährung wegen einer vorangehenden Verurteilung für den verbotenen Erwerb, Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln.

Nach der Schulzeit sei in seinem Leben nicht alles rund gelaufen, erzählte er in der Gerichtsverhandlung. Dies fand auch in seinem Vorstrafenregister mit drei Eintragungen seinen Niederschlag. Im Augenblick absolviere er aber eine handwerkliche Ausbildung, die er im Herbst abschließen werde. Sein Arbeitgeber werde ihn anschließend übernehmen, da er mit ihm sehr zufrieden sei und ihm diese Arbeit auch große Freude bereite. Das Gehalt von 2000 bis 2500 Euro im Monat ermögliche es ihm dann auch, den verursachten Schaden wiedergutzumachen.

Die Staatsanwaltschaft fordert, den 28-jährigen Weinstädter für acht Monate in die Justizvollzugsanstalt zu schicken. Er sei kein Freund davon, eine Bewährung auf die andere zu setzen, so lange, bis sie am Ende doch verwirkt sei, umgewandelt werde und zweieinhalb Jahre abgesessen werden müssten, begründete der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

„Letzte Chance“ für den Angeklagten

Es waren jedoch die Zukunftsperspektiven, die Richterin Basoglu-Waselzada veranlassten, nicht der Forderung des Staatsanwalts zu entsprechen. Sie verurteilte den Angeklagten zu acht Monaten Freiheitsentzug, setzte die Strafe aber auf drei Jahre zur Bewährung aus, unter der Bedingung, dass der Schaden ab September in monatlichen Raten zu 250 Euro wiedergutgemacht werde. Das Urteil sei tat- und schuldangemessen, so die Richterin, und stelle für den Angeklagten eine letzte Chance dar. „Sie wissen, was Bewährung heißt, nämlich keine weiteren Straftaten mehr. Nehmen Sie das ernst“, gab sie ihm mit auf den Weg. Der Angeklagte und sein Verteidiger verzichteten auf Rechtsmittel.