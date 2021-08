Seit 5. August legt die Stadt Weinstadt den Lärmaktionsplan öffentlich aus. Bis 6. September haben Interessierte nun Zeit, Stellungnahmen beim Stadtplanungsamt abzugeben. Zu den belasteten Straßen in Weinstadt zählen neben der B 29 die Landesstraße 1199 (Teil der westlichen Ortsumfahrung von Endersbach), die Kreisstraße 1866 (Schorndorfer Straße) in Endersbach, die Cannonstraße und die Kreisstraße 1862 (Stuttgarter Straße, Schurwaldstraße) in Beutelsbach sowie die Strümpfelbacher Straße bis