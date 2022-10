"Lüften ist das A und O": Wie sich Schulen in Weinstadt vor Corona-Winter rüsten

„Regelmäßiges Lüften ist das A und O“, sagt Christine Dalferth, neue geschäftsführende Schulleiterin der Schulen in Weinstadt. Im Umgang mit den steigenden Inzidenzzahlen verfolgen die Weinstädter Schulen eine präventive Strategie: Vorsicht statt Nachsicht. So ist das Thema Corona auch wieder mehr im Unterricht präsent: „Mehr Leute haben wieder eine Erkältung“, sagt die Rektorin der Vollmarschule.

Darüber, wie viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an Weinstädter Schulen an Corona erkrankt sind, kann weder die Stadt Weinstadt noch die geschäftsführende Schulleitung Auskunft geben. „Die Zahl der Corona-Fälle ändert sich theoretisch jeden Tag“, sagt Christine Dalferth. Trotz bundesweit steigender Inzidenzzahlen gibt es momentan keine neuen Corona-Vorgaben, an welche sich die Schulen halten müssen.

Die Rektorin der Vollmarschule setzt daher auf Achtsamkeit im Umgang miteinander. „Das spreche ich auf den Elternabenden an“, sagt sie. Zwar gelte keine Maskenpflicht mehr, dennoch sollen sich Kinder bei Krankheitssymptomen gegenseitig schützen. Und die Eltern Kinder mit Erkältungssymptomen zu Hause lassen.

Rektorin Christine Dalferth: „Die Kinder haben gelernt, damit umzugehen“

Bis zu den Weihnachtsferien stehen jedem Schüler vier Corona-Schnelltest zu. „Das Land Baden-Württemberg hat veranlasst, in den Schulen vier Schnelltests zur Selbstanwendung pro Schüler und Lehrer für die Zeit bis Ende Dezember bereitzustellen“, das bestätigt die Stadt Weinstadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Tests seien auch schon an die Schulen verteilt worden. „Damit können sich die Schüler bei einem Verdacht selbstständig testen“, so Christine Dalferth. An der Vollmarschule setzt die Direktorin auf andere Maßnahmen, um den Unterrichtsbetrieb weitestgehend ansteckungsfrei zu gestalten. So sind beispielsweise die Hygienespender aus früheren Pandemie-Zeiten im Einsatz. Die Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler draußen, „nicht im Haus“, sagt Christine Dalferth.

Außerdem stehe das Lüften – in der Regel alle 20 Minuten – im Unterricht ganz oben auf der Tagesordnung. „Wir haben keine Luftfilter, sondern CO2-Melder in jedem Klassenzimmer.“ Diese zeigen in verschiedenen Farben an, wie hoch der CO2-Anteil in der Luft ist und wann es wieder Zeit wird zu lüften. „Grün bedeutet genügend Sauerstoff, dagegen zeigen gelb und rot einen hohen CO2-Wert an.“

Nicht jede Schule ist mit Luftfiltern ausgestattet

An anderen Schulen in Weinstadt wurden über ein Förderprogramm Luftreinigungsgeräte angeschafft. „Die Schulen sind bei Weitem nicht flächendeckend mit diesen Geräten ausgestattet“, sagt Claudia Leihenseder, Pressesprecherin der Stadt Weinstadt. Solche Luftfiltergeräte sind beispielsweise in der Silcherschule in Endersbach vorhanden. Dies sei eine gute Möglichkeit, weniger gut belüftbare Räume zu lüften, so Christine Dalferth.

Über weitere Corona-Maßnahmen in den Schulen bestehe am Bildungszentrum Weinstadt ein enger Austausch unter den einzelnen Rektoren. „Dort kommen so viele Menschen zusammen, weshalb es Sinn macht, sich über Maßnahmen auszutauschen“, sagt Christine Dalferth. In Hochzeiten tagen die Schulleiter einmal in der Woche, zurzeit einmal im Monat.

Obwohl die Pandemie viele Einschränkungen für die Heranwachsenden in den vergangenen zwei Jahren mitgebracht hat, bemerkt die geschäftsführende Schulleiterin eine deutliche Veränderung bei den Schülern: „Die Kinder haben gelernt, damit umzugehen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen: verantwortungsbewusster miteinander umzugehen.“