Nachdem zuletzt in Fellbach und Winnenden legale Mountainbike-Trails eingeweiht worden sind, sollen kommende Woche auch in Weinstadt die Planungen für gleich mehrere solcher Strecken in verschiedenen Teilorten weitergehen.

Am Montag findet ein Runder Tisch mit Vertretern aller Interessensgruppen statt – und das sind in diesem Zusammenhang gar nicht wenige. Kurz vor diesem Runden Tisch soll es jetzt im Weinstädter Wald aber erneut zu Spannungen zwischen Radfahrern und Jägern gekommen