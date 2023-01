Leidensweg Demenz: Weinstädter Pressesprecherin schreibt über erkrankte Mutter

Mit einem einzigen Telefonanruf kann sich alles verändern. Das hat Claudia Leihenseder, Pressesprecherin und persönliche Referentin des Weinstädter Oberbürgermeisters, 2013 am eigenen Leib erfahren: Der Psychiater ihrer Mutter ruft sie an, weist sie darauf hin, dass bei ihrer damals erst 71-jährigen Mutter Demenz diagnostiziert wurde.

Für die Tochter beginnt damit eine emotionale Achterbahnfahrt. Immer mehr ist ihre Mutter auf ihre Unterstützung angewiesen, die die Tochter ihr auch geben möchte. Ihre persönliche Geschichte hat Claudia Leihenseder in einem Buch veröffentlicht.

Tagebuchform mit vielen Illustrationen

„Feinmotorik, wo bist du hin? Immer schwerer fällt es meiner Mutter, die Dinge des Alltags routiniert zu bewältigen. Für das Anziehen braucht sie inzwischen doppelt so lang wie früher. Einen Reißverschluss zu schließen, ist kaum möglich, weil sie das eine Ende nicht in das andere bekommt. Zu den immer beschwerlicheren Handgriffen gehört nun auch, Zahnpaste aus der Tube zu bekommen.“

So beginnt eines der als Tagebucheintrag gestalteten Kapitel in Leihenseders 2019 beim Kieselsteiner Verlag erschienenen Buchs „Da steht ‘ne Oma vor der Tür“, hier lautet die Überschrift: „Die Zahnpasta - Oder: Schuld sind die anderen“. Mit diesem Demenz-Tagebuch, das dank der Illustrationen von Gecko Geck fast ein bisschen an „Greg’s Tagebuch“ oder andere Graphic Novels erinnert, begleiten die Leser die Tochter einer früh an Demenz Erkrankten von der Diagnose bis zum Umzug in ein Pflegeheim.

Sie hofft, dass ihre Erlebnisse anderen Betroffenen helfen können

Das Thema Demenz ist starker Tobak, dennoch gelingt es der Autorin, ihre Erfahrungen auf eine lockere, manchmal sogar schon heitere Art zu erzählen - wenn auch bei jeder Szene immer eine bittersüße Note mitschwingt. „Es ist ein schweres Thema“, sagt Claudia Leihenseder. Dennoch stand für sie von vornherein fest: Sie möchte andere an ihrem Weg teilhaben lassen.

Einfach, weil Demenz so unglaublich häufig vorkommt - und immer auch die Angehörigen mit betroffen sind. „Schaut mal, das ist mir passiert - das kann euch auch passieren“, möchte sie mit ihrer Geschichte ausdrücken. Denn Demenz sei eben nicht so, wie man die Krankheit aus dem Fernsehen kennt. „Es betrifft nicht nur das Gehirn“, sagt Claudia Leihenseder, sondern die Feinmotorik. Deutlich wird das für Leihenseders Familie, als sie die Oma einmal mit zum Schwimmen nimmt: Die neunjährige Enkelin passt dabei auf die Oma auf.

Verlernt zu sprechen, verlernt zu sitzen

Die alte Dame braucht bei allem Hilfe, zwar kann sie zu diesem Zeitpunkt noch schwimmen - aber sie möchte sich bei den Garderobenhaken duschen und hat große Probleme dabei, sich ohne Hilfe umzuziehen. „Dieser Ausflug war für mich auch erkenntnisreich“, sagt die Autorin heute. „Ich weiß, wie ein Gürtel aufgeht - das kann man vergessen.“

Am Ende vergisst die Demenzkranke alles, was sie seit jüngster Kindheit gelernt hat: „Meine Mutter hat verlernt zu sprechen, sie hat verlernt, wie man sitzt.“ Und es könne einfach so unheimlich viel schiefgehen. Und schiefgegangen sei es dann auch: „Meine Mutter ist wirklich an Demenz gestorben.“

Beiträge zuerst im Internet veröffentlicht

Claudia Leihenseder ist ausgebildete Journalistin. Nach der Diagnose ihrer Mutter habe sie sich deswegen zuerst in die Recherche gestürzt, jedes Buch über Demenz gewälzt, das sie in die Finger bekommen konnte. Und dann sei es für sie auch naheliegend gewesen, sich das Erlebte von der Seele zu schreiben. Erst geschah das über einzelne Blogbeiträge im Internet, die immer häufiger wurden, je weiter die Krankheit der Mutter fortschritt und je näher der unausweichliche Umzug ins Heim näherrückte.

Diese Einträge hat sie in ihrem Buch zusammengefasst, sprachlich ein bisschen überarbeitet. Ihrer Mutter habe sie es auch gesagt, dass sie etwas schreibt und dass sie es auch veröffentlichen möchte, erzählt die heute 48-Jährige. „Sie hat gesagt: Ja, aber sie möchte namentlich nicht genannt werden.“

Mutter und Tochter hatten kein einfaches Verhältnis

Ihrer Mutter in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen, sei für sie selbstverständlich gewesen, sagt Claudia Leihenseder. Auch, wenn sie damals selbst zwei junge Töchter hatte und das Verhältnis zur Mutter alles andere als einfach war.

Die Autorin ist Einzelkind, der Vater früh gestorben. Die Familie ist in den 1980ern aus dem rumänischen Siebenbürgen nach Deutschland gekommen. Andere Verwandte, die ihre Mutter mitbetreuen hätten können, habe es nicht gegeben. „Gut, das ist meine Verantwortung“, habe sie sich damals gesagt. „Sie hat mich großgezogen, jetzt bin ich an der Reihe.“ Ihre Mutter sollte gefahrlos alt werden dürfen.

Frust, Ratlosigkeit, Undankbarkeit - und überall lauern Gefahren

„So ein Dilemma: Jetzt haben wir den Termin für die zweite Augenoperation bekommen. Doch am Tag der Nachuntersuchung, die eine Woche später stattfinden soll, bin ich weg. Schließlich brauchen auch pflegende Angehörige mal Urlaub.“ Der Einstieg eines weiteren Kapitels verrät: Einen Menschen zu betreuen, der immer mehr Unterstützung im Alltag braucht, immer mehr von der eigenen Tochter abhängig ist, bringt viele Herausforderungen mit sich, sorgt nicht selten für Frust, Ratlosigkeit, zehrt an den Nerven.

„Teilweise auch die Aggression und die Undankbarkeit, die mir entgegengekommen sind“, berichtet die Tochter. Zumal bei der alten Dame lange Zeit die Krankheitseinsicht fehlt: Schuld sind immer die anderen.

Wie schwer es oft war, daraus macht die Autorin auch keinen Hehl. Sie schreibt darüber, wie sie versucht, ihrer Mutter die Bankkarte abzuluchsen, wie sie ihr immer wieder helfen muss, wenn sie sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt hat oder in der Stadt in die falsche U-Bahn gestiegen ist. Überall im Alltag lauern plötzlich Gefahren. Den Gasherd klemmt sie ihrer Mutter unter einem Vorwand als Allererstes ab. „Zum Glück hatte sie kein Auto mehr“, sagt Claudia Leihenseder heute.

Es gibt auch schöne Momente

Doch es gibt auch schöne Momente, die die beiden einander näherbringen. Zum Beispiel, als die Oma einmal mit in den Stall kommt und sich noch einmal aufs Pferd setzen darf - die Leidenschaft fürs Reiten war immer etwas, was Mutter und Tochter verband. Auch für Leihenseders Töchter ein besonderes Erlebnis. Die hätten staunend zugeschaut und gesagt: „Boah, das kann Oma?“

Es sind viele Erinnerungen, die in dem kleinen Büchlein stecken. Es sei ein gutes Gefühl gewesen, das zu veröffentlichen. Claudia Leihenseder hofft, dass ihre Erlebnisse dem ein oder anderen weiterhelfen kann, der sich in einer ähnlichen Situation befindet wie sie damals.

Angehörige müssen auch auf sich selbst achten

Doch was kann sie Angehörigen von Demenzkranken sonst noch mit auf den Weg geben? „Auf alle Fälle, dass man auf sich selbst achtet.“ Keiner habe etwas davon, wenn die Angehörigen sich bei der Pflege völlig aufreiben, bis sie nicht mehr können.

Ein Ausgleich sei unheimlich wichtig, dass man sich Inseln schafft, jemanden zum Reden hat - selbst wenn es eine Selbsthilfegruppe sei. Außerdem empfiehlt sie, sich unbedingt Hilfe zu holen. Der gerontopsychiatrische Dienst in Stuttgart zum Beispiel habe ihr sehr geholfen, auch wenn es um Dinge wie Pflegestufen oder andere Formalien ging. „Ich hatte Unterstützung“, betont die 48-Jährige.