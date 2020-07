Leuchtender Weinberg 2020 in Weinstadt: Wegen Corona diesmal als Online-Event

Das Wetter am Samstag, 1. August, soll hochsommerlich werden, im Gegensatz zum ersten Feriensamstag 2019, als der Leuchtende Weinberg wegen Unwetter nach nur drei Stunden abgebrochen werden musste. In diesem Jahr nun macht Corona einen Strich durch die Rechnung – aber die Weinstädter Stadtverwaltung will das Event zumindest im Internet aufleben lassen.



Die schönsten Bilder der vergangenen Jahre

Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung, die alljährlich bis zu 10 000 Besucher anlockt, lädt die Stadt nun zu einer abgespeckten Online-Version ein. Bei „Das wäre der Leuchtende Weinberg 2020 gewesen“ können Besucher am Samstag, 1. August, zwischen 18 und 24 Uhr ihre schönsten Bilder der vergangenen Jahre posten oder besondere Erlebnisse schildern.

Es gibt Preise zu gewinnen

Die Besucher der Seite können dann bis Sonntagabend, 2. August, die Beiträge mit den bei Facebook üblichen „Likes“ bewerten. Für die meisten „Likes“ gibt’s Preise zu gewinnen, darunter eine Segway-Tour für zwei Personen, Weine und Eintrittskarten. Die Veranstaltungsseite ist im Internet unter www.facebook.com/StadtWeinstadt, „Veranstaltungen“ zu finden.