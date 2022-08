Leuchtender Weinberg in Weinstadt: 9000 Gäste, zufriedene Künstler, viel Müll

Am Samstag, 30. Juli, hat in den Weinbergen zwischen Beutelsbach und Schnait der Leuchtende Weinberg stattgefunden – zum ersten Mal seit vier Jahren ohne Extrem-Wetterereignisse oder coronabedingten Ausfall. Einige Tage danach zieht die Stadt Weinstadt nun Bilanz.

Müll im Weinberg: Bauhof und Ehrenamtliche haben danach aufgeräumt

„Wir durften am Samstagabend rund 9000 Besucher im Weinberg begrüßen“, so Elke Wild vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing: „Damit sind wir sehr zufrieden!“ Die Stimmung unter den Besuchern sei heiter und fröhlich gewesen, das sei auch den Künstlern aufgefallen. Von denen habe die Stadt ein sehr positives Feedback erhalten.

Angesichts der doch ziemlich hohen Besucherzahl habe es keine nennenswerten Vorfälle gegeben. „Naturgemäß fällt viel Müll an, den aber die Weingüter, unser Bauhof sowie das Ehrenamtlichen-Team wie immer bestens entsorgt haben“, so Elke Wild. Auch die Kehrmaschine sei am Montag unterwegs gewesen, so dass die Weinbergwege und die Hauptrouten der Besucher zum Bahnhof Beutelsbach und der Beutelsbacher Halle längst wieder in aufgeräumten Zustand seien.