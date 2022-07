"Leuchtender Weinberg" in Weinstadt: Ein Festival-Comeback ohne Zwischenfälle

Der „Leuchtende Weinberg“ in Weinstadt sei für sie jedes Mal aufs Neue etwas ganz Besonderes, versicherte Petra Kopitz, während am Samstagabend die Sonne allmählich hinter dem Horizont versank. „Es ist ein Geschenk, hier sein zu dürfen, die wunderbare Landschaft zu genießen und Teil dieses einmaliges Festes zu sein“, begeisterte sich die Pyrotechnikerin aus dem Team des Ehningers Joachim Berner, die auch in diesem Jahr wieder für das Feuerwerk zum krönenden Abschluss verantwortlich sind.

Das Einzigartige dieses Festes, erklärte sie, bestehe darin, dass die Zuschauer hoch oben auf dem Berg seien, während das Feuerwerk unten im Tal abgefeuert werde. „Und wo sonst noch verwandelten sich die Weinberge zum eigentlichen Hauptdarsteller des Events?“ Hinter dem Feuerwerk, das dann in so kurzer Zeit abbrenne, verstecke sich jedoch ein immenser Aufwand, sagt Petra Kopitz. Angefangen beim Choreografieren der Show, über das Programmieren des Zündschemas, das Konfektionieren, Verpacken und Transportieren der Bomben bis hin zum Aufbauen und Verkabeln auf dem Feldweg vor dem Schwarzriesling-Wengert des Stettener Weinguts Karl Haidle.

Sommerregen minimierte die Gefahr eines Grasbrandes durch das Feuerwerk

Auch für Joachim Beglau, den Weinstädter Kulturamtsleiter, war diese Nacht etwas Besonderes. Nachdem 2021 und 2020 der leuchtende Weinberg der Pandemie zum Opfer gefallen war, 2019 wegen Unwetters abgebrochen werden musste und 2018 noch am Nachmittag ein Gewittersturm durch das Tal gefegt war, stand diesmal wettertechnisch dem geplanten Ablauf nichts im Wege.

Selbst der Sommerregen am Donnerstag sei dem Fest zugutegekommen, so Beglau. Der Regen habe zwar an der Trockenheitsproblematik nur wenig geändert, doch die bis dahin latente Gefahr eines Grasbrands gegen null reduziert. Dass der „Leuchtende Weinberg“ heuer wieder die Besucherinnen und Besucher begeisterte, dafür sorgten nicht zuletzt auch mehrere Neuerungen. So ende das Festgelände über der Burgruine nicht mehr wie früher in einer Sackgasse, sondern die Festgäste würden in einer Schleife zurückgeführt. Die Beleuchtung habe man auf LED umgestellt. Sie seien heller und energiesparender und eröffneten die Möglichkeit, dass man während des Feuerwerks die Beleuchtung nicht komplett ausschalte, sondern lediglich herunterdimme, so Joachim Beglau.

5600 Besucherinnen und Besucher wurden vorab gezählt

Mit den Beleuchtungselementen sei man stärker ins Gelände hineingegangen, so dass der Open-Air-Effekt noch akzentuierter zur Geltung komme. Über der Burgruine habe man so etwas wie eine Partymeile geschaffen, die vor allem das jüngere Publikum ansprechen soll. Dafür stehe nicht zuletzt auch der in der Stuttgarter Szene bekannte Weinstädter DJ Kevin De Souza. Der „leuchtende Weinberg“ befinde sich in einem ständigen Prozess des kreativen Wandels, begeisterte sich Beglau. Die Beliebtheit des „leuchtenden Weinbergs“ zeige sich nicht zuletzt an den hohen Vorverkaufszahlen von 5600 bis Freitagabend und dem unmittelbaren Feedback, das man über die sozialen Medien erhalte.

Ein Wunsch, den Günter Müller aus Echterdingen gern an den Mann bringen würde, bestand darin, beim nächsten „leuchtenden Weinberg“ von der Beutelsbacher Halle aus doch einen Shuttledienst zumindest für in ihrer Mobilität Eingeschränkte bis zur ersten Versorgungsstation einzurichten. Für so manchen auch betagten Mitbürger oder Mitbürgerin sei der Anmarschweg einfach nicht zu bewältigen, meine Müller, der es sich mit seinen Begleitern am Stand des Schnaiter Weingutes Kiesel bequem gemacht hatte.

Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes hatten am Abend einiges zu tun

Dort unterhalb der „Drei Riesen“ bieten Markus Kiesel und seine Brüder ihren Gäste eigene Gewächse an. Und zu den Weinen, ergänzte Katrin Rühle, die Chefin eines achtköpfigen Teams am Holzbackofen, harmoniere nichts besser, als Dennede, Flamm- oder Salzkuchen. „Einfach hinsitzen und die schönste Nacht des Jahres genießen“, lautete ihre Empfehlung.

Für sie sei dieser Abend so etwas wie eine „Rocky Horror Picture Show vom Logenplatz aus“, meinte ein Paar, das es sich in seinem Garten in der Silvanerstraße auf Liegestühlen bequem gemacht hatte. „Wir liegen hier im Schatten, lassen es uns gutgehen und schauen zu, wie die Menschenmassen an uns vorbeiziehen. Wir genießen es hier unten aus der Distanz, wenn wir ihm schon nicht entfliehen können.“

Nicht erfüllte sich an diesem Abend der Wunsch von Ralph Mayer. Als Einsatzleiter des Roten Kreuzes hatte er für sich und seine 22 freiwilligen Kameradinnen und Kameraden einen ruhigen Abend erhofft. „Wenn so viele Menschen in einer so extremen Wettersituation zusammenkommen“, lautete sein Fazit, „ist es zwangsläufig, dass bei manchen gesundheitliche Probleme ihren Tribut fordern.“