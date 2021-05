Der Leuchtende Weinberg und die Nacht der Keller werden auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Damit sind die beiden Weinstädter Veranstaltungen mit der größten Strahlkraft über die das Remstal hinaus ersatzlos gestrichen. Kulturamtschef Jochen Beglau verkündete die Nachricht am Donnerstagabend in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats.

„10 000 Leute auf engem Raum in den Weinbergen – das ist einfach nicht realistisch“, sagte Beglau. Auch die Nacht der