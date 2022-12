Lindhälder Stüble in Weinstadt-Strümpfelbach: Große Sorgen statt Adventszauber

„Wir sind quasi am Limit“, sagt Linda Brandl, Wirtin im „Lindhälder Stüble“ in Strümpfelbach. Hier arbeiten aktuell zwölf feste Mitarbeiter - das seien die wenigen Mitarbeiter, die gemeinsam mit der Gastronomie die Corona-Pandemie überstanden haben. Weitaus mehr, an die 70 Prozent der ehemaligen Besatzung, musste die Inhaberin während der Pandemie entlassen: „Es war zu teuer, sie zu halten.“

Bereits im vergangenen Jahr hat die 67-Jährige circa 35 Aushilfskräfte beschäftigt, neben den wenigen festen Mitarbeitern, und sie fürchtet, dass sich die Situation nicht verbessert. Am liebsten würde sie die ehemaligen Mitarbeiter wieder einstellen, allerdings haben diese bereits neue Anstellungen gefunden.

Viele Bewerber erscheinen gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch

Ehemann Fritz Brandl vermutet, dass ihre Gastronomie unter das Radar der Studenten fällt, da das „Lindhälder Stüble“ nicht in der Stadt, sondern in einer ländlichen Region ist. Sehr schwierig sei es auch, bei den Aushilfen wirklich zuverlässige Kräfte zu finden, so der 69-Jährige. Deswegen wünschen die Wirtsleute sich eigentlich feste Mitarbeiter. „Vielleicht drei oder besser vier, das würde schon reichen“, sagt Linda Brandl.

Die Inhaberin ist auch schon oft enttäuscht worden: Von der Arbeitsvermittlung hätte sie schon „stapelweise“ mögliche Bewerber vorgeschlagen bekommen, jedoch würde kaum einer zu den Vorstellungsgesprächen erscheinen. Mittlerweile habe sie schon aufgehört, sich „großartig Hoffnung“ zu machen, wenn es einen neuen Bewerber gebe.

Wichtiger Einkommenszweig sind Weihnachtsmärkte

Trotz Pandemie war das „Lindhälder Stüble“ mit dem „Adventszauber“ vergangenes Jahr noch ein beliebtes Ausflugsziel. Dabei sei die kleine Veranstaltung eigentlich nur aus der Not heraus entstanden, berichtet Linda Brandl. Ein wichtiger Einkommenszweig sind für die Brandls neben der Wirtschaft nämlich auch Stände bei Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkten. Bereits im Sommer 2021 habe sie sich einen „Plan B“ überlegt, falls der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt werden sollte, so Linda Brandl.

Als dieser Fall tatsächlich eintrat, war das „Lindhälder Stüble“ vorbereitet: Ein Stand, Sitzmöglichkeiten, Musik und genug zum Essen und Trinken waren auf dem Gelände vor der Gastronomie vorbereitet. Dieses Angebot gab es über die gesamten Adventswochen 2021 und war ein „voller Erfolg“, wie die Inhaberin erzählt. Darum wollte sie dieses Jahr erneut den „Adventszauber“ organisieren - doch der Personalmangel macht das unmöglich. „Es ist eine große Enttäuschung.“ Linda Brandl und ihr Mann hoffen, dass sie die Veranstaltung nächstes Jahr wieder stemmen können.

Hohe Benzin- und Heizkosten, Wintergarten bleibt ungeheizt

Linda Brandl stellt auch dieses Jahr einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart sowie in Heilbronn. Die 67-Jährige ist dabei selbst vor Ort und und muss viele Fahrten mit dem Auto machen. „Die monatliche Tankrechnung früher war vielleicht bei 600 Euro und jetzt ist es doppelt so viel“, sagt ihr Mann. Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise seien für die Gastronomin ein Problem. „Da haben wir gerade so die Pandemie überstanden und schon kommt die nächste Krise.“

Im „Lindhälder Stüble“ werden nur noch die Räume beheizt, die auch tatsächlich genutzt werden. Der Wintergarten bleibt kalt. Erst vor kurzem hätten sich Gäste, die unbedingt in den Wintergarten wollten, es sich samt Jacke, Schal und Mütze dort gemütlich gemacht, erzählt Fritz Brandl.

Wirtin hat schon oft daran gedacht, ganz zu schließen

Bald müssten Gäste als Eintritt in die Gastronomie einen Zehn-Liter-Kanister mit Heizöl mitbringen, scherzt der Wirt: „So wie man früher Brennholz mit ins Kino brachte.“ Neben der Anpassung der Heizsituation möchte Linda Brandl auch die Öffnungszeiten je nach Andrang ändern, denn es wäre sinnlos, wenn die Mitarbeiter bleiben müssten, obwohl die Gastronomie leer sei.

Durch eine flexible Herangehensweise versuche sie, die Krisensituationen auszugleichen. Sie hat aber auch keine Wahl: „Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt zu schließen“, sagt die Inhaberin mit gesenktem Blick. Ihr „Herzblut“ stecke in der Gastronomie und sie wolle um ihren Betrieb kämpfen, doch die Situation wirke aussichtslos - ohne weitere feste Mitarbeiter wisse sie nicht, „wie es weitergehen könne“.