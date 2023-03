Luitenbächer Höhe in Weinstadt: Ausschank und "Weinkönig"-Wahl am 1. April

Wieso gibt es in Zeiten von Gleichstellung und Gendersternchen eigentlich „nur“ eine Weinkönigin und keinen Weinkönig? Das ist doch eigentlich unfair, findet Ernst Häcker. Deswegen hat sich der Großheppacher Obstbauer und Weingärtner zusammen mit seinem Winzer-Kollegen Bernhard Ellwanger vom Weingut Ellwanger für den Samstag, 1. April, um 15 Uhr, eine besondere Aktion ausgedacht: Bei einem Ausschank auf der Luitenbächer Höhe soll der Weinstadt „Weinkönig“ gewählt und gekrönt werden. Der Erlös des Ausschanks geht an die DKMS.

Für ihre zugegebener Maßen halbernste Aktion (das Datum ist hier kein Zufall) haben die beiden auch eine ganze Reihe von Kandidaten für sich gewinnen können: Bei der Wahl des „Weinkönigs“ treten an: Oberbürgermeister Michael Scharmann, Konrad Jelden (Polizeipräsident a. D.), Thomas Wahler (Rebenveredelung Wahler), Andreas Dobler (Weingut Dobler), Laurenz Sigle, und Ulrich Leicht (Vorstand Großheppacher Weinfreunde).

Einnahmen werden der DKMS gespendet

„Wir haben gesagt, wir sind vielseitig“, begründet Ernst Häcker die Auswahl der Kandidaten. Am 1. April kommen die Angehörigen ganz verschiedener Weinstädter Weingüter auf Aussichtsplattform der Luitenbächer Höhe zusammen. „Jedes Weingut stellt etliche Flaschen Wein zur Verfügung“, sagt“, die Weine werden gespendet, erklärt Bernhard Ellwanger. Außerdem werden Brezeln angeboten.

Der ganze Erlös des Ausschanks soll gesammelt werden und der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, gespendet werden. Auch wenn die Veranstaltung am 1. April als eher lustiges Event geplant ist: Mit dem Spendenzweck meinen es die Organisatoren absolut ernst. Bernhard Ellwanger weiß um die Wichtigkeit der DKMS für Menschen mit Blutkrebs: Er selbst sei vor 30 Jahren an Leukämie erkrankt und auf eine Knochenmarkspende angewiesen gewesen, erzählt der Weinbauer.

Kandidaten müssen Fragen beantworten

Er und Ernst Häcker freuen sich, dass so viele Weingüter bei ihrer kleinen Veranstaltung mitziehen. „Jeder hat gesagt, er macht mit“, sagt Ernst Häcker, „etliche Chefs sind dabei.“ Sie hoffen, dass auch Weinprinzessin Carolin Mayer am Samstag vor Ort sein wird und die „Weinkönig“-Wahlen entsprechend repräsentieren wird. Die sechs Kandidaten werden auf der Luitenbächer Höhe eine Reihe von Fragen gestellt bekommen, die klären sollen, wer den Titel verdient hat. Die Fragen bekommen die Kandidaten ein paar Tage früher schon zugeschickt, damit sie sich vorbereiten können, erklären die Organisatoren.

„Das werden keine Schwarz-Weiß-Fragen“, verspricht Ernst Häcker. Sondern richtig differenzierte. Zum Beispiel: „Für was braucht man einen Weinkönig.“ Für den kleinen Ausschank wird auf der Aussichtsplattform nicht aufgestuhlt. Man wolle so wenig Aufwand wie möglich betreiben und keine Kosten verursachen, so Häcker.

Die Aussichtsplattform sei einfach ein toller Veranstaltungsort und habe sich im Remstal inzwischen zu einer echten Marke entwickelt. Wenn das Wetter mitspielt, werden am Samstag hoffentlich einige Menschen zur Krönung des Weinstädter „Weinkönigs“ finden, hoffen die beiden Wengerter: „Es soll einfach ein schöner Mittag sein.“