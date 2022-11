Müko stellt Insolvenzantrag

Die Müko Maschinenbau GmbH in Weinstadt hat am vergangenen Freitag beim Amtsgericht Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Dr. Philipp Grub von der Kanzlei Grub Brugger ist zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb geht uneingeschränkt weiter. Löhne und Gehälter sind über das Insolvenzgeld bis Ende Januar 2023 gesichert.

Die Müko-Gruppe beschäftigt knapp 200 Mitarbeitende an drei Standorten in Weinstadt, Suwanee (USA) und Suzhou (China). Das 1996 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert Sondermaschinen, vertreibt standardisierte Module aus dem Maschinenbau und unterstützt bei der Automatisierung von Serienprodukten. Zu seinen Kunden gehören renommierte Automobilzulieferer sowie Unternehmen aus den Bereichen Möbelindustrie, Medizintechnik und verarbeitende Industrie.

Umsatzeinbußen schon vergangenes Jahr

Bereits im vergangenen Jahr musste Müko Umsatzeinbußen hinnehmen; durch den Wegfall von zwei großen Kundenprojekten in den vergangenen Wochen sowie Problemen in der Beschaffung aufgrund der allgemeinen Lieferkettenproblematik und einem beträchtlichen Zahlungsausfall aufgrund der Insolvenz eines Kunden, ist das Unternehmen jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Chance für eine Sanierung zu erhöhen, hat die Geschäftsführung frühzeitig einen Insolvenzantrag gestellt. Die übrigen Gruppengesellschaften sind vom Insolvenzantrag nicht betroffen.

„Der Geschäftsbetrieb der Müko Maschinenbau GmbH geht trotz des eingeleiteten gerichtlichen Sanierungsverfahrens ohne Einschränkungen weiter“, betont Sanierungsexperte und Rechtsanwalt Dr. Philipp Grub.

Restrukturierung vorantreiben

„Ich werde mir zunächst einen Überblick über die Situation verschaffen und dann die Restrukturierung und die Sanierung von Müko vorantreiben. Durch intensive Vertriebsbemühungen konnte das Unternehmen jüngst zwei große und strategisch wichtige Aufträge akquirieren. Welche Maßnahmen in Betracht kommen, um das Unternehmen neu und stabil aufstellen zu können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, so Grub.

Der geschäftsführende Gesellschafter Siegmar Koblitz ergänzt: „Aufgrund unserer langjährigen Kundenbeziehungen zu renommierten Unternehmen und dem Know-how unserer Belegschaft sehen wir sehr gute Chancen, zusammen mit dem Team von Dr. Grub, unseren bisherigen Beratern von GÖRG Rechtsanwälte und der allea consult die Müko-Gruppe neu aufzustellen.“