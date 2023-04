"Mahnmal" für Umweltschutz im Bürgerpark Weinstadt: Jugendliche verewigen sich

Die Jugendeiche steht seit dem sogenannten Einheitsbuddeln zum 3. Oktober 2021 im Bürgerpark Grüne Mitte. Nun hat der besondere Baum zur Erläuterung einen Nachbarn samt Infotafel bekommen: den Jugendgedenkstein. Wie die Stadt Weinstadt mitteilt, hat der derzeit noch amtierende fünfte Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt als letzte Amtshandlung mit seinen Mitgliedern den Stein nun eingeweiht.

Ein Mahnmal, Bäume zu schützen

„Die Jugendeiche dient als Mahnmal für unsere und zukünftige Generationen, die Umwelt zu schützen, dass sie so erhalten bleibt, wie sie zur Pflanzung dieses Baumes vorgefunden wurde“, steht auf der Metalltafel, die auf dem Gedenkstein angebracht ist. Zudem das Pflanzdatum und die Namen der Mitglieder des fünften Jugendgemeinderats.

Die Pflanzung der Jugendeiche am 3. Oktober 2021 geht auf die Initiative des vierten Jugendgemeinderats zurück. Das Gremium hatte beschlossen, regelmäßig an der bundesweiten Aktion „Einheitsbuddeln“, die jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) stattfindet, mitzumachen.

Dabei setzen Aktionsteilnehmer mit dem Pflanzen von Bäumen in ganz Deutschland ein Zeichen für den Natur- und Klimaschutz. So pflanzten die Jugendgemeinderäte insgesamt 26 Bäume in den vergangenen zwei Jahren. Und um die Teilnahme an der Aktion zu verewigen, pflanzten sie zudem die Jugendeiche - die nun den Widmungsstein zur Seite erhalten hat.