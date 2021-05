Am Tag nach dem Maibaum-Sturz in Endersbach spricht noch immer der ganze Ort davon. War der Baum vielleicht schon alt und morsch? Ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft? Wird es in Zukunft noch Maibäume in Endersbach geben? War das nicht die stadtbekannte Seniorin Eva Strehl, die da aus ihrem Wagen gestiegen ist, kurz bevor der Stamm darauf krachte? Unsere Redaktion liefert Antworten und erinnert an einen weiteren Endersbacher Maibaum, der einst ein tragisches Ende gefunden hat: in den