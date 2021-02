Vor dem Amtsgericht Waiblingen muss sich an diesem Donnerstag ein 31 Jahre alter Mann für mehrere Einbrüche verantworten. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem an Einbruchsserien in Weinstadt und Schorndorf im Januar beziehungsweise Dezember 2019 beteiligt gewesen zu sein.

DNA an Terassentür gefunden

Seit August 2020 sitzt der Mann in Stuttgart in Untersuchungshaft. Ins Visier der Ermittler ist der Mann über eine DNA-Spur geraten, die an einem der Tatorte