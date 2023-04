Mann klaut in Märkten in Fellbach und Weinstadt - und verletzt einen Mitarbeiter

Zwei Jahre Freiheitsentzug ohne Bewährung lautete das Urteil, das vom Schöffengericht des Waiblinger Amtsgerichts unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Michael Kirbach gegen einen geständigen Ladendieb verhängt wurde. Es handelte sich gleich um mehrere Vorwürfe, gegen die sich der 44-jährige Mann zu rechtfertigen hatte: In der von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Anklageschrift fand sich ein besonders schwerer Fall räuberischen Diebstahls mit Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, der sich in Fellbach abspielte. Darüber hinaus wurde auch eine Anklage wegen Diebstahls in Weinstadt verlesen.

Der Angeklagte stahl einen Trockner

Ein gehöriges Maß an Dreistigkeit bewies der Angeklagte, als er vergangenen August zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn in Weinstadt einen Elektrofachmarkt aufsuchte. Während die Frau und der Sohn sich nach einem Ersatzkabel für ein Elektrogerät erkundigten, „begutachtete“ der Angeklagte intensiv einen im Foyer ausgestellten Wäschetrockner.

Diesen Wäschetrockner, so war auf den im Gerichtssaal abgespielten Videoaufnahmen der Überwachungskameras zu sehen, packte der Angeklagte schließlich kurzerhand auf einen Schwerlast-Einkaufswagen. Die Frau parkte währenddessen ihr Auto, das ursprünglich direkt vor dem Eingang und somit im Einzugsbereich der Überwachungskameras abgestellt war, in einen durch einen Lkw abgeschirmten Bereich des Parkplatzes um.

Den Entschluss zum Diebstahl des Wäschetrockners habe er spontan gefasst, gestand der Angeklagte. Seine Lebensgefährtin habe schwere gesundheitliche Probleme, so dass es ihr nicht möglich sei, die Wäsche aus dem vierten Stock in die Waschküche im Keller zu tragen.

Nachdem diese dem Gericht gegenüber zunächst steif und fest behauptet hatte, sie sei überzeugt davon gewesen, dass der Angeklagte den Wäschetrockner ordnungsgemäß erworben und bezahlt habe, räumte sie nach längerem Zureden durch den Vorsitzenden Richter und ihre Verteidigerin ein: „Ich wurde in die Sache hineingezogen. Ich wollte ihn doch nicht in die Pfanne hauen. Ich bin gefahren und brachte etwas weg, was nicht bezahlt wurde. Ich habe noch nie etwas Derartiges getan.“

Im Gegenzug stellte das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigerin das Verfahren gegen die Frau auf Grundlage von Paragraf 153a der Strafprozessordnung ein, unter der Auflage, dass die Frau den Wäschetrockner nachträglich in sieben Raten bezahlt. Eingestellt wurde auch das Verfahren gegen den Angeklagten im Zusammenhang mit dem Wäschetrockner aufgrund von Paragraf 154a 2 der Strafprozessordnung. Das Urteil im zweiten Teil der Anklage sollte deutlich härter ausfallen.

Diebstahl und Körperverletzung

Im November vergangenen Jahres hatte der Angeklagte an einem Nachmittag in einem Fellbacher Supermarkt mindestens dreimal hintereinander seinen Rucksack und einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln und Spielwaren gefüllt und dann den Ladenbereich durch den Eingang wieder verlassen, ohne zu bezahlen.

Beim dritten Mal fiel er einem Mitarbeiter auf, der gerade an der Kasse arbeitete. Dieser verfolgte den Verdächtigen aus dem Laden hinaus und über den Parkplatz. Der Verdächtige habe die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignoriert. Stattdessen beschleunigte er seinen Schritt und forderte den Verfolger seinerseits auf, zu verschwinden. Als dies nichts half, sprühte er dem Supermarkt-Mitarbeiter im Gehen aus der Drehung heraus ein Aerosol entgegen. Laut Anklageschrift handelt es sich dabei um Pfefferspray, der Angeklagte wiederum beteuerte, es sei ein Deodorant gewesen. Als der Verfolger immer noch nicht abließ, hob der Angeklagte schließlich einen Stein auf, woraufhin der Supermarkt-Mitarbeiter die Verfolgung abbrach.

Die nicht bezahlten Waren, erklärte der Angeklagte, habe er im Außenbereich des Supermarktes versteckt und später geholt. Er habe die Diebestour unternommen, weil er sich damals in einer prekären finanziellen Situation befunden habe, rechtfertigte er sich. Sein damaliger Arbeitgeber habe ihm rund 10.000 Euro Arbeitslohn geschuldet, die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung sei noch am Laufen.

Der Mann wandert für zwei Jahre ins Gefängnis

Trotz seiner Rechtfertigungen wurde der Angeklagte mit zwei Jahren Freiheitsentzug bestraft. Mit einbezogen wurde außerdem eine Geldstrafe aus dem Jahr 2022 in Höhe von sechzig Tagessätzen à 30 Euro, die wegen Betrugs verhängt worden war. Mit dieser Strafe folgte das Gericht vollumfänglich der Argumentation der Staatsanwältin. Sie räumte ein, dass ein Einsatz von Pfefferspray und somit eine gefährliche Körperverletzung nicht nachgewiesen werden konnte. Auch handle es sich eher um einen minderschweren Fall von besonders schwerem räuberischen Diebstahl, bei dem sich die eingesetzten Mittel zur Bedrohung, also der aufgehobene Stein, im „unterschwelligen Bereich“ bewegten. Zugute hielt sie dem Angeklagten auch, dass er die Taten eingeräumt habe und sich dabei in einer schwierigen finanziellen Situation befand.

Schwerwiegend seien allerdings die acht einschlägigen Vorstrafen auf seinem Konto im Bundeszentralregister. Nachdem er bereits zweimal Bewährung erhalten habe, sei es nicht möglich, eine positive Sozialprognose abzugeben, die für eine Bewährungsstrafe notwendig sei. Der Angeklagte und sein Verteidiger haben nun eine Woche Zeit zu überlegen, ob sie das Urteil annehmen oder dagegen Rechtsmittel einlegen.