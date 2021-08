MC Bruddaal: Konzert in Strümpfelbach am 28.8. abgesagt

Im Weingarten des Weinguts Kuhnle in Strümpfelbach sollte am Samstag, 28. August, der schwäbische Rapper MC Bruddaal auftreten. Am Freitag, 27.8., hat das Weingut nun bestätigt: Das Konzert fällt aus. Grund sei die Wettervorhersage.

Ein Ersatztermin mit MC Bruddaal ist laut dem Weingut angedacht, es sei aber noch kein Termin gefunden.

Mit "Du bisch mei number one" 2013 einen Hit gelandet

MC Bruddaal und Wengerter Daniel Kuhnle machen seit einiger Zeit gemeinsame Sache: Sie haben ein Bier auf den Markt gebracht („Bruddaal Spezial“) und der Rapper ist schon in der Vergangenheit in Strümpfelbach aufgetreten. Berühmtheit erlangte MC Bruddaal, der mit bürgerlichem Namen Henrik Brislow heißt und in Schorndorf geboren wurde, mit seiner Liebeserklärung an die Landeshauptstadt Stuttgart: „Du bisch mei number one“. Seither hat der Mundart-Rapper vier Musikalben veröffentlicht, zuletzt 2020 „Ebbes Nice“.