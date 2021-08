MC Bruddaal gibt Konzert beim Weingut Kuhnle in Strümpfelbach

Das Weingut Kuhnle (Hauptstraße 49) öffnet am Samstag, 28. August seinen Weingarten. Die Bewirtung erfolgt ab 16 Uhr rund um das Weingut Kuhnle herum. Als Höhepunkt der Veranstaltung wird der schwäbische Rapper MC Bruddaal erwartet.

Um 18 Uhr beginnt die Autogrammstunde, gegen 19 Uhr ist ein 60-minütiger Live-Auftritt vorgesehen. Der Eintritt kostet acht Euro. Eine Anmeldung ist unter verkauf@weingut-kuhnle.de erforderlich.

Mit "Du bisch mei number one" 2013 einen Hit gelandet

MC Bruddaal und Wengerter Daniel Kuhnle machen seit einiger Zeit gemeinsame Sache: Sie haben ein Bier auf den Markt gebracht („Bruddaal Spezial“) und der Rapper ist schon in der Vergangenheit in Strümpfelbach aufgetreten. Berühmtheit erlangte MC Bruddaal, der mit bürgerlichem Namen Henrik Brislow heißt und in Schorndorf geboren wurde, mit seiner Liebeserklärung an die Landeshauptstadt Stuttgart: „Du bisch mei number one“. Seither hat der Mundart-Rapper vier Musikalben veröffentlicht, zuletzt 2020 „Ebbes Nice“.