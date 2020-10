Mitten in der Corona-Pandemie wagen Oberbürgermeister Michael Scharmann und Stadtwerke-Chef Thomas Meier einen überraschenden Vorstoß: Am Bildungszentrum soll für 11,5 Millionen Euro ein neues Hallenbad entstehen – mit der Option die Anlage um ein Freibad zu erweitern. Das sanierungsbedürftige Stiftsbad in Beutelsbach soll dafür aufgegeben werden. Dieser Plan ist am Donnerstagabend öffentlich im Gemeinderat vorgestellt worden.

Welche Überlegungen stecken dahinter? Dürfen alle Bürger