Mit 2,9 und 3,4 Promille: Streit zwischen Paar aus Weinstadt eskaliert

Das ausgesprochen höfliche, sehr gepflegte und zurückhaltende Auftreten des Angeklagten vor dem Waiblinger Amtsgericht möchte nicht so richtig zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft passen: Der Weinstädter soll vergangenes Jahr mehrfach beim Schwarzfahren in der S-Bahn erwischt worden sein und seinem Nachbarn Schläge angedroht haben, ist bei einem sehr dreisten Ladendiebstahl erwischt worden und soll außerdem vergangenen November seine Lebensgefährtin im Streit schwer körperlich misshandelt haben.

Tritte gegen den Kopf

Von Schlägen mit der flachen Hand ins Gesicht ist hier laut einer Zeugenaussage und den Angaben der Geschädigten unmittelbar nach dem Vorfall die Rede, vom meterweiten Hinterherschleifen der Frau am Pferdeschwanz, von Tritten mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf, als die Weinstädterin schon am Boden lag.

Während der 35-Jährige das Schwarzfahren und den Ladendiebstahl vollumfänglich einräumt, wird es bei dieser schweren Körperverletzung schon schwierig.

Weder der Angeklagte noch das mutmaßliche Opfer können sich erinnern

Denn sowohl er als auch seine Freundin waren an diesem Nachmittag im Winter 2021 stark alkoholisiert: Der Mann mit rund 2,9 Promille, bei seiner Freundin ergab eine Atemprobe sogar einen Wert von mehr als 3,4 Promille. Beide können sich an den Streit nur noch teilweise erinnern. Und der einzige nicht alkoholisierte Zeuge kann zu der Gerichtsverhandlung nicht anwesend sein.

Vor Gericht gibt der Angeklagte an, er habe seine Lebensgefährtin, die nach einem Streit aus der gemeinsamen Wohnung gestürmt sei, lediglich aufhalten wollen. Seine Freundin sei schon früher an diesem Tag völlig orientierungslos umhergeirrt und habe seine Hilfe gebraucht, um überhaupt nach Hause zu finden.

Wollte er seine Freundin nur vor sich selbst schützen?

Er habe sie so betrunken nicht alleine nach draußen lassen wollen. Ja, der Streit sei körperlich geworden, es habe ein Gerangel gegeben. An die Ohrfeigen könne er sich noch dunkel erinnern. Er könne nicht ausschließen, dass es so einhergegangen sei, wie es in der Anklage steht. Einfach einräumen wolle er die Vorwürfe aber auch nicht, da ihm die Erinnerung fehlt.

Seine Freundin bestätigt im Zeugenstand, dass sie an diesem Tag schon einmal die Orientierung verloren habe, und berichtet, dass es in der Vergangenheit schon mehrfach „blöde Momente“ gegeben habe, wo sie ebenfalls stark alkoholisiert irgendwo gestrandet sei. „Da saß ich dann mal stundenlang nachts auf irgendeinem Feld und er hat mich nicht gefunden“, berichtet sie.

Beide haben ein Alkoholproblem

Auch sie glaubt, dass ihr Lebensgefährte sie einfach nur hat aufhalten wollen. Und sie kann sich auch vorstellen, nach dem Vorfall die Polizeibeamten angelogen zu haben, was die Körperverletzung angeht - um ihrem Freund, mit dem sie sich davor gestritten hatte, eins auszuwischen. „Das Problem ist der Alkohol“, so die Weinstädterin im Zeugenstand. „Und dass wir beide nicht immer nett zueinander sind, weiß ich auch.“

Sowohl sie als auch der Angeklagte versuchen seit mehreren Jahren, die Abhängigkeit von harten Drogen hinter sich zu lassen. Während der Angeklagte angibt, dass seine Substitutionstherapie recht gut laufe, bleibt ein „massives Alkoholproblem“. Er beabsichtige, sich deswegen in Behandlung zu begeben, und habe auch an einer Klinik einen Platz in Aussicht – habe den stationären Entzug wegen des Prozesses aber noch mal hinten angestellt.

Mit 2,25 Promille und im Medikamenten-Rausch in den Supermarkt

Auch bei dem versuchten Ladendiebstahl, der an diesem Tag ebenfalls verhandelt wurde, stellte die Polizei bei dem Mann einen Promillewert von immerhin 2,25 fest.

Außerdem habe er kurz davor mehrere Tabletten eines Benzodiazepin-Wirkstoffs geschluckt und sei dadurch total neben sich gestanden – das zeige schon die Tatsache, dass die Überwachungsbänder ihn in Jogginghose im Supermarkt zeigen. „So würde ich eigentlich niemals in die Öffentlichkeit treten“, betont der 35-Jährige.

Dem Supermark-Detektiv fiel der Mann gleich auf

Nur durch seinen sehr berauschten Zustand könne er sich die „absolut sinnfreie Aktion“ erklären: Er hatte sich den Einkaufswagen mit alkoholischen Getränken, Lebensmitteln, Socken und anderen Gegenständen im Wert von über 300 Euro vollgeladen und war dann durch die Gemüseabteilung mit der unbezahlten Ware auf den Ausgang zu gesteuert.

Den Supermarktdetektiv hatte er da allerdings schon im Schlepptau gehabt. Diesem war der Mann aufgefallen, als der vielfach den gleichen Alltagsartikel aus dem Regal zog und in den Wagen lud.

Nachbarin droht ihm: "Dann wärst du tot"

Auch der letzte Vorwurf gegen den Weinstädter ist nicht weniger kurios: Er soll seinen Nachbarn, mit dem er seit längerem im Zwist liegt, durch die Gegensprechanlage bedroht haben. Der Nachbar hat zwar selbst bei der Polizei Anzeige gestellt, will sich aber im Zeugenstand daran und auch an den Vorfall nicht mehr wirklich erinnern können.

Der Angeklagte hat aber eine Tonaufnahme dabei, wo sich die Situation gegenteilig darstellt. Die Partnerin des Nachbarns macht hier dem Angeklagten, der sich auf der Aufnahme wieder höflich und beschwichtigend gibt, eine klare Ansage: Wäre sie zu der Auseinandersetzung des Angeklagten mit ihrem Partner dazugekommen, „dann wärst du tot“.

Weitere Zeugenaussage soll Klarheit bringen

Für Richter Fabian Lindner ist das kein einfacher Fall. Richter und Staatsanwaltschaft einigen sich schließlich darauf, das Verfahren wegen Bedrohung einzustellen. Wegen des Ladendiebstahls und der schweren Körperverletzung wird es noch einen weiteren Verhandlungstermin geben, bevor ein Urteil fällt: Dann soll auch der an diesem Tag verhinderte Zeuge vor Ort sein und mit seiner Aussage hoffentlich Licht ins Dunkel bringen.