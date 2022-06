Mit dem Schwätzbänkle durch Weinstadt: OB Scharmann sucht Gespräch mit Bürgern

Schwätzbänkle gibt es schon so manche in der Region und auch im gesamten Schwabenländle. Doch ein mobiles Bänkle mit Rad und einem echten Oberbürgermeister dazu? Das gibt es jetzt in Weinstadt.

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, wird OB Michael Scharmann in nächster Zeit mit der fahrbaren Holzbank in Weinstadt unterwegs sein. Wer in den nächsten Wochen durch die Stadt geht oder fährt, dem wird dieser ungewöhnliche Anblick immer wieder begegnen: Dann sitzt der Oberbürgermeister mal in der Einkaufsstraße in Endersbach, mal am Marktplatz in Beutelsbach oder auch mal am Prinz-Eugen-Platz in Großheppach.

Oberbürgermeister ist in ganz Weinstadt unterwegs

Und selbstverständlich findet sich auch ein Plätzle für das Schwätzbänkle samt OB in Strümpfelbach und in Schnait, ebenso in Baach und Gundelsbach. „Ich möchte mit den Menschen wieder ins Gespräch kommen – und zwar auf einer unkomplizierten, persönlichen Ebene“, sagt Scharmann.

Deswegen macht sich der Oberbürgermeister auf Tour durch die Stadt, nimmt sein mobiles Bänkle mit und hat ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger seiner Kommune, heißt es in der Mitteilung der Stadt Weinstadt. „Ich möchte hören, was Sie beschäftigt und mich um Ihre Anliegen kümmern“, betont Michael Scharmann im Gespräch.

In den vergangenen zwei Pandemiejahren sei der persönliche Kontakt schlicht und ergreifend zu kurz gekommen, so Scharmann weiter. Das möchte er nun ändern. Wer also demnächst durch Weinstadt schlendert und plötzlich den Oberbürgermeister auf seinem Schwätzbänkle sieht, der darf sich gerne dazugesellen und ein Schwätzle mit dem OB halten.