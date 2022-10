Mit drei schon an der Geige: Julia Hoover (22) aus Weinstadt vor Karriere-Sprung

Nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Großeltern haben schon für das Weinstadt-Sinfonie-Orchester gespielt. Julia Hoover (22) folgt seither dem Beispiel der Familie und befasst sich intensiv mit Musik. Sie hielt mit drei Jahren das erste Mal eine Geige in ihren Händen und laut ihren Eltern „zeigte sie schon als Kleinkind Interesse an der Geige“.

Die inzwischen 22-Jährige studiert an der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bereits im siebten Semester den Studiengang Bachelor Musik. Seit September arbeitet sie mit dem Orchester „Bamberger Symphoniker“ zusammen. Im kommenden Jahr wird sie ein fester Teil des Bamberger Orchesters sein und regelmäßig bei den Konzerten mitspielen. Diese Gelegenheit könne auch ein „Sprung auf der Karriereleiter bedeuten“, findet Julia Hoover.

Stipendiatin in dem Verein „Live Music Now Stuttgart“

Unter anderem ist sie eine „frische“ Stipendiatin in dem Verein „Live Music Now Stuttgart“. Dieser veranstaltet Konzerte mit aufstrebenden musikalischen Talenten in sozialen Einrichtungen wie beispielsweise in Seniorenzentren, Krankenhäusern sowie Kinder- und Jugendheimen. Julia Hoover „freut sich sehr“ über die Partnerschaft, da ihr der soziale Aspekt „am Herzen liegt“.

Außerdem spielt die Violinistin bei musikalischen Veranstaltungen mit. Beispielsweise soliert sie für das Waiblinger Kammerorchester auf dem Herbstkonzert ein Stück von Mozart. Die Geigerin ist zudem Mitglied im Jugendorchester Stuttgart sowie im Beutelsbacher Jazzclub „Armer Konrad“. „Wenn es zeitlich passt“, spielt sie ebenso auf Gottesdiensten in der Region.

Oft an „Jugend musiziert“ teilgenommen

Von 2007 an machte die Weinstädterin regelmäßig bei „Jugend musiziert“ mit. Der bundesweite Wettbewerb soll dazu beitragen, musikalisch begabte Jugendliche zu finden und zu fördern. Dort erhielt Julia Hoover schon mehrfach Auszeichnungen in verschiedenen Konstellationen. Sie spielte bereits als Solistin vor, aber auch im Duett oder einem größeren Ensemble. So konnte die Violinistin sich in „unterschiedlichen Zusammensetzungen ausprobieren“ und ist „dankbar für die Erfahrungen“, die sie bei dem Wettbewerb sammeln konnte.

Auftritte in Australien und Japan

Ebenso ist für Julia Hoover das Jugendorchester Stuttgart eine „große Bereicherung“ gewesen. Gemeinsam mit dem Orchester war sie schon 2016 in Australien und 2019 in Japan auf Tour. Die Reisen haben ihr besonders gut gefallen, da neben dem Musizieren auch der freundschaftliche Aspekt innerhalb des Orchesters eine wichtige Rolle spielte. Anders erlebte sie es bereits mit einem Profiorchester in Belgien, wo das Proben sowie der Auftritt der Mittelpunkt des Aufenthalts waren. Dort habe sie „mehr musikalische Erfahrung“ gesammelt, welche für sie ebenso wichtig sei wie das Miteinander im Orchester.

Studieren in Amerika als „großer Traum“

Das Reisen sowie „die langen Flüge“ ist Julia Hoover schon gewohnt. Ihr Vater, Michael Hoover, kommt ursprünglich aus Amerika. Er entschied sich für das Leben in Deutschland, nachdem er Sibylle Hoover im Weinstadt-Sinfonie-Orchester kennenlernte. Um den Kontakt zu seiner Familie aufrechtzuerhalten, flogen die Hoovers oft in die USA. Darum sei es „ein großer Traum“ von Julia Hoover, ihr Studium in Amerika fortzusetzen und den Master dort zu absolvieren. Zudem möchte sie „viele Dinge sehen und erleben“, weshalb sich der befristete Umzug anbietet. Die 22-Jährige sei sich sicher, dass sie nach dem Studium wieder nach Deutschland kommen wolle. Sie habe „viele Ideen“, wie es dann für sie weitergehen könne. Einerseits würde sie gerne in einem Orchester spielen und „sich künstlerisch entwickeln“. Andererseits habe sie auch Freude daran, andere zu unterrichten. Ob es Anfänger oder fortgeschrittene Musiker sind, spielt für sie keine Rolle.

Herbstkonzert im Bürgerzentrum

Am Sonntag, 16. Oktober, veranstaltet das Waiblinger Kammerorchester ein Herbstkonzert im Bürgerzentrum. Die Konzerteinführung beginnt um 16 Uhr. Interessierte können Karten online sowie in der Touristinformation Waiblingen erwerben.

Zum Auftakt spielt das Orchester ein Werk des Sohnes von Johann Sebastian Bach, die von Wilhelm Bach komponierte „Sinfonie F-Dur“. Darauf folgt das „Violinkonzert A-Dur KV 219“ von Mozart, welches als Solo von Julia Hoover vorgespielt wird. Das Konzert endet mit der „Streicherserenade G-Dur“ von Emil von Reznicek.