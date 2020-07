Wie viele Stühle darf ich auf einem öffentlichen Platz für meine Gastronomie aufstellen? Wie groß dürfen die Sonnenschirme sein? In welcher Form sind Pflanzkübel erlaubt? Das und vieles mehr will Weinstadt künftig in einer neuen Richtlinie zur Außenbewirtschaftung einheitlich regeln. Die Richtlinie fasst dabei auch einige bereits vorhandene Regeln zusammen, die bisher auf unterschiedliche Dokumente verteilt waren.

Ordnungsamt verspricht sich davon mehr Transparenz

Aus Sicht