Auch in Weinstadt gehen jeden Montagabend Menschen auf die Straße, um gegen die geltenden Coronaregeln, die Impfkampagne und die Impfpflicht zu protestieren. In den vergangenen Wochen waren es teils mehr als hundert Personen, die an den „Spaziergängen“ in Endersbach und Beutelsbach teilgenommen haben.

Städte wie Waiblingen, Winnenden, Schorndorf und Backnang haben bereits in eigens formulierten und vielfach unterzeichneten Appellen an die Bevölkerung zu „Solidarität, Demokratie und