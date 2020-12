Im Pflegeheim des Alexanderstifts in Schnait gibt es nach einem Coronaausbruch zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Wie der Pressesprecher der Diakonie Stetten Steffen Wilhelm mitteilt, sind in den vergangenen Tagen ein 78-jähriger Bewohner sowie eine 95-jährige Bewohnerin des Gemeindepflegehauses verstorben. Beide seien zuvor positiv auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden, hätten allerdings bereits vor der Infektion an Vorerkrankungen gelitten. Auch in einem Pflegeheim des