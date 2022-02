Nach Corona-Fall bei der Baufirma: Bauarbeiten an der B29 bei Endersbach werden fortgesetzt

Seit dem 24. August lässt das Landratsamt auf der B29 bei Weinstadt-Endersbach eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand austauschen. Nach einem Corona-Fall in einer der Kolonnen der Baufirma mussten die Arbeiten vergangene Woche unterbrochen werden. Am Dienstagvormittag (08.09.) teilte das Landratsamt mit: "Seit heute Morgen werden die Bauarbeiten fortgesetzt: Die Betongleitwand wird voraussichtlich bis morgen fertig gestellt."

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird eine Betongleitwand eingebaut, die auch von der Fahrbahn abkommende Lkw abfangen kann. Die Baustelle wird als Tagesbaustelle geführt, das heißt ab 16 Uhr sind beide Fahrspuren frei, es gilt jedoch Tempo 80. Die Baustelle soll nach heutigem Stand am Freitagmorgen (11.09.) abgebaut sein. Dann stehen wieder beide Fahrspuren zur Verfügung und es gilt Tempo 100.