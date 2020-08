„Menschen waren in Not und benötigten Hilfe. Ich konnte helfen, also musste ich helfen!“ Kifah Al-Attar, die Leiterin des Beutelsbacher Nähtreffs, benötigt beim Pressegespräch im Amt für Familie, Bildung und Soziales nicht viele Worte, um zu erklären, was sie und ihre Mitstreiterinnen motivierte, im vergangenen Frühjahr oftmals nächtelang Alltagsmasken zu nähen und zu verschenken.

Zwei offene Nähtreffs in Weinstadt

In Weinstadt gibt es seit vielen Jahren zwei offene