Spätestens seit es vor wenigen Wochen im Umfeld eines Endersbacher Kindergartens zu zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus gekommen ist, stehen die Betreuungseinrichtungen in Weinstadt im Fokus. Während an den Schulen und andernorts auch in den Kitas bereits regelmäßig getestet wird, sind in den Weinstädter Einrichtungen noch keine regelmäßigen Schnelltests vorgeschrieben.

Das soll sich ändern: Aktuell läuft im Stiftskindergarten in Beutelsbach ein Pilotprojekt für die