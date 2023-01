Nach Streit und häuslicher Gewalt: Betrunkener aus Weinstadt greift Polizisten an

Ein handfester, über Strecken hinweg wohl auch handgreiflicher Beziehungsstreit war es, der im Februar 2022 um vier Uhr in der Früh Anwohner veranlasste, die Polizei in ein Mehrfamilienhaus nach Beutelsbach zu rufen. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft war von Würgemalen, Kratzwunden, herausgerissenen Haarbüscheln und der wohl alles andere als schmeichelhaft gemeinten Bezeichnung „Bitch“ die Rede.

Angeklagter kann sich an die Nacht nicht mehr erinnern

Über eine Erklärung seines Verteidigers, Rechtsanwalt Bernd Kiefer, ließ der Angeklagte einräumen, dass es in dieser Nacht zu gegenseitigen Beschimpfungen, Beleidigungen und Schlägen gekommen sei. Abgeurteilt wurde der Mann, der sich seit vergangenen Herbst in Untersuchungshaft befand, jedoch nicht dafür, sondern wegen Körperverletzung in drei Fällen jeweils in Tateinheit mit Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Diebstahls.

An die Vorgänge in der fraglichen Nacht, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger erklären, könne er sich allerdings nicht mehr erinnern, was bei einer Atemalkoholkonzentration von 1,2 Milligramm pro Liter, die vom Verteidiger für den Tatzeitpunkt auf circa 3,0 Promille hochgerechnet wurde, nicht unplausibel erschien.

So waren Richterin Basoglu-Waselzada, Verteidiger und Staatsanwalt auf die Aussagen von zwei der an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten angewiesen.

Polizei musste zweimal anrücken

Aus den Aussagen setzte sich das folgende Mosaikbild zusammen: Als die ersten zwei Beamten in der Tatnacht am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich die Situation in der Wohnung der Streitenden dem Anschein nach wieder beruhigt. Dem stark alkoholisierten Mann fiel es schwer, sich zu verständigen, da er weder Deutsch noch Englisch konnte. Seine damalige Lebensgefährtin, die sich immer wieder über mehrere Monate zur Arbeit in Deutschland aufhält, machte den Polizisten klar, dass die Situation nun geklärt sei und sie nicht mehr benötigt würden - woraufhin die Beamten abrückten.

Eine Stunde später wurde die Polizei erneut alarmiert. Als dasselbe Beamtenpaar wieder eintraf, saß die Frau weinend in der Küche, der Mann lag im Bett. Die Beamten versuchten, ihm zu erklären, dass sie ihn aus der Wohnung entfernen und in Gewahrsam nehmen müssten. Als sie ihm zur Verdeutlichung Handschellen zeigten, sprang er aus dem Bett und kam wild fuchtelnd und mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu. Die drückten ihn daraufhin zu Boden und legten dem heftig um sich schlagenden und strampelnden Mann mit Hilfe von zwei Kollegen, die mittlerweile zur Verstärkung herbeigerufen wurden, Handschellen und Fußfesseln an. Dann trugen sie ihn gemeinsam vom dritten Stock zum Polizeiauto herunter, wo er sich schließlich beruhigte.

Mann setzt sich zur Wehr, drei Polizisten werden verletzt

Bei dem Gerangel verstauchte sich einer der Polizisten den kleinen und den Ringfinger an der rechten Hand, ein weiterer erlitt eine Schulterzerrung und einen Meniskus-Anriss. Eine Beamtin musste einen schmerzhaften Tritt gegen das Knie einstecken. Für diese Aktion erhielt der Angeklagte eine Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Monaten. Als Zuschlag bekam er einen weiteren Monat für den Versuch, in einem Stuttgarter Modehaus ein Sweatshirt zu stehlen.

Die Strafe wurde unter der Auflage, dass er 500 Euro an die Polizeistiftung Baden-Württemberg bezahlt, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Für den Angeklagten spreche, so die Richterin, dass er sich bei den Polizeibeamten entschuldigt habe, dass er bei der Tat erheblich alkoholisiert war und von den Beamten aus dem Schlaf gerissen worden war, wodurch seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war.

Geschädigte Partnerin konnte nicht als Zeugin geladen werden

Er habe versichert, dass er eingesehen habe, dass er ein problematisches Verhältnis zum Alkohol habe und wohin es führe, wenn er zu viel trinke. Zudem sei er in Deutschland bisher noch nicht auffällig geworden und habe angekündigt, er werde in sein Heimatland zurückkehren.

Das Verfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung seiner damaligen Lebensgefährtin wurde mit Zustimmung des Staatsanwalts und des Verteidigers auf Grundlage von Paragraf 154.2 der Strafprozessordnung eingestellt, im Hinblick auf die Höhe der zu erwartenden Gesamtstrafe, und auch weil es dem Gericht nicht gelungen war, die Geschädigte, die mittlerweile ebenfalls in ihr Heimatland zurückgekehrt ist, als Zeugin zu der Verhandlung zu laden. Da sowohl Staatsanwalt wie auch der Angeklagte und sein Verteidiger auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig und der Angeklagte in die Freiheit entlassen.