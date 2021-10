Vor gut einem Jahr starb eine junge Frau nach einem Unfall. Ihr Freund war mit seinem Renault auf der B 29 auf Höhe Ortsausgang Großheppach in Fahrtrichtung Schorndorf von der Straße abgekommen. Just an jener Stelle weisen die Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand eine Lücke auf; wenige Meter entfernt stehen Bäume. Das Auto prallte gegen einen dieser Bäume. Die 21-jährige Beifahrerin im Unfallwagen erlag wenig später ihren Verletzungen. An jener Stelle müssen Sicherungen angebracht werden,