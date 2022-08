Nach Verkehrskontrolle in Weinstadt: Streit um Führerschein eskaliert vor Gericht

Zeugen, die unentschuldigt den Termin zur Hauptverhandlung schwänzten oder erst gar nicht ordnungsgemäß geladen werden konnten, ein abgelehnter Beweisantrag, ein Verteidiger, der offensichtlich auf Konfrontation gebürstet war und am Ende ein Antrag, den Vorsitzenden Richter wegen Befangenheit abzulehnen - es knirschte ganz ordentlich im Getriebe der Justiz.

Erdaushub vom Baugebiet auf der Halde abtransportiert

Und dabei schien es sich um einen eigentlich eher unspektakulären Fall zu handeln, den Richter Fabian Lindner Ende Juli am Waiblinger Amtsgericht zu verhandeln hatte: Im Januar des vergangenen Jahres war im Endersbacher Baugebiet auf der Halde mit einem Bagger auf einem Bauplatz Mutterboden auf den Anhänger geladen und mit einer Zugmaschine auf einen Acker abtransportiert worden. Als das Gespann von einer Zivilstreife der Polizei angehalten wurde, erwies es sich, dass der Fahrer lediglich über eine Fahrerlaubnis der Klasse T verfügte.

Diese Fahrerlaubnis, erklärte einer der Polizeibeamten, die die Kontrolle durchgeführt hatten, als Zeuge dem Gericht, berechtige ausschließlich dazu, das Fahrzeug im landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Nicht aber für gewerbliche Transporte. Um einen solchen gewerblichen Transport habe es sich in diesem Falle aber gehandelt, wie der Bauleiter ihm auf Nachfrage versichert habe. Es habe sich um einen „ganz normalen“ Transportvertrag gehandelt, bei dem es darum gegangen sei, „kurzfristig Dreck abzuholen“.

Zwei Fahrer, keine geeignete Fahrerlaubnis

Dieses „Spiel“ wiederholte sich dann am folgenden Tag unter fast identischen Vorzeichen, allerdings mit einem anderen Gespann und einem anderen Fahrer. Dessen Fahrer verfügte über eine Fahrerlaubnis der Klasse C, erforderlich gewesen wäre laut Polizei allerdings CE. Die beiden Fahrer hätten sich bei den Kontrollen dann als wenig kooperativ erwiesen und sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen.

Allerdings, so ein zweiter Polizeibeamter als Zeuge, habe ihm bei der zweiten Kontrolle der Fahrer erklärt, sein Chef habe ihn schon gewarnt, die Verkehrspolizei sei in Zivilfahrzeugen unterwegs, er solle sich vorsehen.

Arbeitgeber ignoriert Polizei und Staatsanwaltschaft

Da der Arbeitgeber der beiden Fahrer auf Anfragen von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht reagierte, erhielt er einen Strafbefehl zugeschickt, in dem er laut seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Czech, zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro wegen „des Anordnens oder Zulassens von Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen“ verurteilt wurde.

Einen gleichlautenden Strafbefehl hatte er bereits 2020 erhalten: Damals hatte er eine Strafe über 3000 Euro bezahlt. Diesmal legte er über seinen Rechtsanwalt allerdings fristgerecht Einspruch ein, so dass es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht kam.

Unternehmer verweigert Aussage

Da der 27-jährige Unternehmer vor Gericht die Aussage verweigerte und beharrlich schwieg, wurden in der Beweisaufnahme lediglich die beiden Polizeibeamten als Zeugen vernommen. Die beiden betroffenen Fahrer glänzten durch Abwesenheit. Nicht gelungen war es außerdem, den Bauleiter als Zeugen zu laden, führte der Richter aus. Die Befragung dieser drei Zeugen sei seiner Ansicht nach auch nicht notwendig, die Aussagen der Polizeibeamten reichten ihm völlig aus, um sich ein umfassendes Bild des Geschehens zu machen.

Sie hätten von dem Bauleiter bestätigt bekommen, dass die Fahrer im Auftrag ihres Arbeitgebers gewerbliche Transporte durchgeführt hätten. Dafür spreche auch die große Menge Erde, die transportiert worden sei. Es sei lebensfremd, anzunehmen, dass die angestellten Fahrer auf eigene Rechnung unterwegs gewesen wären, ohne dass ihr Arbeitgeber davon gewusst hätte. Höchstwahrscheinlich würden sie sich bei einer Befragung vor Gericht erneut auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen.

Verteidiger hält Richter für voreingenommen

Mit denselben Argumenten wies der Richter den förmlichen Beweisantrag des Verteidigers zurück, den Bauleiter darüber zu befragen. Dabei hätte geklärt werden sollen, ob dieser seinen Mandanten tatsächlich beauftragt und bezahlt hat und es sich somit wirklich um eine gewerbliche Fahrt gehandelt hat – und ob die Fahrer tatsächlich von ihrem Arbeitgeber die Weisung erhalten hatten, die Transporte durchzuführen oder ob der überhaupt nichts davon wusste.

Dies veranlasste wiederum den Verteidiger, dem Gericht einen Ablehnungsantrag vorzulegen. Er wandte sich in diesem an Amtsgerichtsdirektor Michael Kirbach und forderte, Richter Lindner wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Der Richter verschließe sich seinem Beweisantrag, indem er den Inhalt einer zu erwartenden Aussage der Fahrer von vornherein unterstelle. Dadurch müsse befürchtet werden, dass er voreingenommen sei.

Kein Urteil, Fortsetzung folgt

Dies wiederum veranlasste den Richter, die Verhandlung für eine Stunde zu unterbrechen. Sie sollte dann mit der Verkündung der Entscheidung des Amtsgerichtsdirektors fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung fand allerdings bisher nicht statt; die Öffentlichkeit fand sich aus dem Gerichtssaal ausgesperrt vor verschlossenen Türen wieder.

Im Gerichtsflur war dann zu erfahren, über den Ablehnungsantrag sei noch nicht entschieden worden. Allerdings habe man sich geeinigt, dass für die Verhandlung von Amts wegen ein neuer Termin festgesetzt werde.