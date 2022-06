Nach Vorfällen im Heuweg Weinstadt und am Hauptbahnhof Stuttgart: Mann verurteilt

Im September 2021 sind zwei Bewohner in einer Küche der Asylunterkunft im Großheppacher Heuweg aneinandergeraten: Der eine soll den anderen sogar mit einer Pfanne ins Gesicht geschlagen haben. Der mutmaßliche Geschädigte erstattete zwar Anzeige – erschien schließlich jedoch nicht als Zeuge vor Gericht. Wer hier wen geschädigt hat oder den Streit angefangen hat, konnte die Richterin am Waiblinger Amtsgericht Figen Basoglu-Waselzada nicht herausfinden. Wegen eines weiteren Vorfalls wurde der 22-jährige Angeklagte aber verurteilt.

Einer taute in der Spüle Fleisch fürs Mittagessen auf, der andere hat sich über dem Essen die schmutzigen Hände gewaschen: Dieser Vorfall hat vergangenes Jahr in der Asylunterkunft in Großheppach zu einem heftigen Streit mit Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und anscheinend einem Schlag ins Gesicht mit einer Pfanne geführt, so dass andere Mitbewohner die Polizei rufen mussten. Weil der Anzeigensteller aber nicht als Zeuge vor Gericht erschienen ist, der Angeklagte die Geschichte genau anders herum erzählt und weder die Pfanne noch eine dazu passende Verletzung damals von den Polizisten festgestellt werden konnten, wird dieser Streit für die beiden Beteiligten keine weiteren juristischen Folgen haben.

Vier junge Frauen belästigt und beleidigt

Ein weiterer Vorfall, in den der 22-jährige Angeklagte ebenfalls im vergangenen Jahr verwickelt war, aber schon. Gemeinsam mit drei Freunden soll er vier Frauen in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof erst ein Stück verfolgt und dann angemacht und sexuell beleidigt haben. Die Frauen wandten sich an in der Nähe stehende Beamte der Bundespolizei, diese riefen eine Polizeistreife hinzu.

Zwar sind auch die vier jungen Frauen nicht als Zeuginnen vor Gericht erschienen – vielleicht auch aus Angst vor dem Angeklagten, mutmaßt die Richterin –, doch die Zeugenaussage des Polizisten, der die vier Frauen als durchaus verängstigt beschrieb und bezeugte, dass die vier sogar aus Angst vor den Männern um eine Begleitung für den Nachhauseweg gebeten hätten, erscheint der Richterin durchaus glaubhaft.

Der Angeklagte hat psychische Probleme

Die Wahrnehmung des Angeklagten ist eine ganz andere: Er sei unschuldig, er habe sich nur mit einer der Frauen unterhalten wollen, was deren Begleiterin nicht gefallen habe, sagt der Mann aus. Beleidigt habe er niemanden. Die Frauen wollten ihm Böses, er sei hier das eigentliche Opfer.

Grund für die ziemlich verzerrte Wahrnehmung dieser Situation, die ihm Richterin Basoglu-Waselzada so nicht ganz abnahm, könnten auch die offensichtlichen psychischen Schwierigkeiten des Angeklagten sein: Er habe „Probleme im Kopf“, erklärt er der Richterin. Er könne nicht mehr normal denken, selbst einfachste Rechenaufgaben nicht mehr lösen. An manchen Tagen könne er sich nicht einmal mehr verständlich artikulieren. Er hat deshalb auch einen längeren Aufenthalt in der Psychiatrie in Winnenden hinter sich, eine klare Diagnose lag dem Gericht zum Verhandlungszeitpunkt allerdings nicht vor.

150 Euro im Monat zum Leben: Strafe kann noch nicht vollstreckt werden

Auf Nachfrage der Richterin gibt der Mann außerdem an, regelmäßig Alkohol und auch Marihuana zu konsumieren. Während seiner Zeit in Italien, wo er als Erntehelfer gearbeitet habe, habe er auch härtere Drogen konsumiert, diese Sucht habe er jedoch hinter sich gelassen.

Nach Italien war der Angeklagte zunächst aus seinem Heimatland Gambia geflohen, bevor er 2019 illegal nach Deutschland eingereist ist. Der erhoffte Neuanfang hat bisher aber nicht funktioniert: Der Mann gilt hier nur als geduldet, hat keine Arbeit und lebt von Sozialleistungen. Weil er aber schon wiederholt auffällig geworden und zu kleineren Geldstrafen verurteilt worden ist, bleiben ihm nach eigenen Angaben im Moment nur noch knapp 150 Euro im Monat.

Richterin Figen Basoglu-Waselzada verurteilt den Mann schließlich wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je fünf Euro. „Ich weiß, dass er gerade nicht zahlungsfähig ist“, fügt die Richterin hinzu. Deshalb werde das Urteil vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt vollstreckt werden können.