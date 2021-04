Weiterhin infizieren sich alarmierend viele Menschen mit dem Coronavirus. Das Weinstädter Ordnungsamt hat allein am Mittwoch 19 neue Corona-Fälle registriert. Befanden sich nach Angaben des Rems-Murr-Kreises in Weinstadt am Dienstagabend noch 115 Menschen nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne, so waren es einen Tag später bereits 127 Personen. Aus der aktuellen Statistik vom Donnerstag sind dann offenbar wieder einige Genesene herausgefallen: In Weinstadt befinden derzeit