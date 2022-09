"Nacht der Keller" Weinstadt: Stadt, Ordnungsamt und Veranstalter ziehen Bilanz

Für viele Weinfans war sie über Jahre ein Pflichttermin: die Nacht der Keller in Weinstadt. Dann hatte Corona für eine dreijährige Unterbrechung gesorgt – bis zum vergangenen Wochenende. Die Stadt Weinstadt zieht eine erste Bilanz: Die Besucherzahlen liegen geschätzt bei 4000 bis 5000 am Freitagabend (16.09.) sowie bei rund 4000 bis 4500 am Samstagabend (17.09.). Am Freitag waren sowohl Keller als auch die gesperrte Straße in Strümpfelbach gut voll. Die Stimmung unter den Menschen war gut.

Baff erstaunt zeigte sich ein junges Paar aus Esslingen darüber, wie sehr sich Strümpfelbach in den vergangenen drei Jahren verändert hatte. Drei Jahre lang seien sie nicht mehr hier gewesen, erklärten sie bei einem Spaziergang durch die Hauptstraße, seit der letzten Nacht der Keller. An all das Neue müssten sie sich erst wieder gewöhnen.

Keine Ein- oder Umgewöhnungsprobleme mit der Weinstädter Nacht der Keller haben dagegen Jochen Strotzer und Nicole Stange, die hinter der Verkaufstheke am Eingang zum „Stomba Eugen“ wirbeln und dafür Sorge tragen, dass keine hungrige oder durstige Seele zu lange auf ihr Essen und Trinken warten muss. Man müsse höchstens kurz nachdenken und sich fragen: „Wie hast du es vor drei Jahren gemacht?“, dann sei man aber auch schon wieder im Rhythmus drin, meint Strotzer, der seit 2010 bei der Nacht der Keller Dienst schiebt.

Worin die Attraktion besteht, dann zu arbeiten, während alle anderen feiern? Es sei schön, dazu beizutragen, dass die Leute Spaß haben, mitzuerleben, wie sie zusammenkommen und sich miteinander freuen. Und als Alleinstellungsmerkmal könne der „Stomba Eugen“ darauf verweisen, dass er nicht nur an die erwachsenen Zecher denke, sondern am Samstagabend zu „Eugens Kinderdisco“ einlade, ein Event, das bei den Kindern hoch geschätzt sei.

Große Freude, dass Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind

Es sei letztendlich ein Geschenk, dass man überhaupt wieder heraus dürfe, ergänzt Stange, und das Leben stückweise wieder zur Normalität finde. Beide zeigen sich überzeugt, dass sich die Stammgäste der Nacht der Keller auch von Regen und Wind nicht würden abhalten lassen, nach Strümpfelbach zu kommen und es sich in einem der Keller bequem zu machen. Eine Einschätzung, die auch Kai, Jessy und Vanessa teilen, die bei „Stomba Eugen“ an der Bar Dienst haben. Bei schlechterem Wetten können sich Festgesellschaften eben in den Kellern sowie unter den Pavillons davor zusammenfinden.

Diese Einschätzung unterschreiben auch Bernhardt Schmidt, der Vorsitzende der „Weinfreunde Strümpfelbach“, und sein Schriftführer Helmut Merz. Am gewohnten Standort im Oberdorf hatten sie sich darauf vorbereitet, im ehemaligen Keller der Weinhändler Stammgäste und neue Besucher mit ausgewählten Weinen und einem vielfältigen Vesperangebot zu begeistern.

Daniel Kuhnle: Bester Freitag bei einer "Nacht der Keller"

Im Hof des Weinguts Kuhnle wird kein Hungriger und Durstiger abgewiesen, versichert Daniel Kuhnle, aber besonderes Augenmerk lege man auf die musikalischen Weinproben im Barriquekeller mit Annegret Kneer, mit denen man Einblick in die Philosophie des Hauses sowie in die Herstellung ausgewählter Barriqueweine und des renommierten Rotweincuvées „Forstknecht Marz“ bekommt. Es sei ein vollgepacktes Veranstaltungsjahr gewesen, so Kuhnle, das mit der Nacht der Keller seinen Höhepunkt erreicht habe, mitten in der Lese, die allein schon alle Aufmerksamkeit in Anspruch nehme. Der Freitag war laut Daniel Kuhnle einer der besten in der Geschichte der Nacht der Keller.

Defekter Augzug, aber sonst keine besonderen Vorkommnisse

Trotz Regens sorgen „Mathias und Günter“ mit Quetschkommode, Gitarre und Gesang beim „Koppa Besa“ in der Hauptstraße für das gewohnte Flair der Strümpfelbacher Nacht der Keller. Aus den Nachbarorten finden sich Besuchergruppen ein, die den fürsorglich angebotenen Shuttle-Service der Stadt in Anspruch nehmen. Er könne nicht bleiben, „keine Chance“, löst sich ein junger Mann aus einer der Gruppen heraus, er müsse schließlich am nächsten Tag wieder arbeiten.

Während sich in Strümpfelbach die Nacht der Keller nach und nach von den Straßen weg in die Unterwelt bewegt, ist auf Beutelsbachs Straßen vom unterirdischen Geschehen nicht viel zu bemerken. Den Weg zum Jazzclub Armer Konrad weisen allerdings beleuchtete Kürbisse und Kerzen. Sie lenken den Blick des Besuchers auf das Wahnsinnspanorama des Stiftkellers, auf dessen Bühne „Slapstick“ für heiße Rhythmen sorgt.

Aus Sicht der Security gab es keine besonderen Vorkommnisse. Die Leute im stecken gebliebenen Aufzug blieben zum Glück unverletzt.