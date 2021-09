In weiten Teilen von Beutelsbach und im Nordwesten von Schnait ist am Samstagabend vorübergehend der Strom ausgefallen. Laut Netzbetreiber Netze-BW hat ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz in Beutelsbach die Versorgungsunterbrechung ausgelöst. An diesem Dienstag wird deshalb an der Ecke Annastraße/Mühlstraße die Fahrbahn geöffnet.

Kurz nach 22.30 Uhr ist der Saft weg

Das Handballspiel in der Beutelsbacher Halle am Samstagabend war zum Glück längst abgepfiffen, als es