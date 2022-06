Neue Behälter und mehr Müllplätze: Neues Müllkonzept für Friedhöfe in Weinstadt

Die Euro-Gitterboxen, die seit vielen Jahren auf den Weinstädter Friedhöfen der Entsorgung von Grün- und Kunststoffabfällen gedient haben, sind mittlerweile in keinem guten Zustand mehr. Außerdem sei es sehr mühsam für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, diese jedes Mal von Hand zu entleeren. „Ein Zeitaufwand, der unzumutbar ist“, findet Markus Baumeister, Leiter des Tiefbauamts.

Ein neues Müllkonzept mit schicken neuen Müllbehältern auf allen Friedhöfen, die auch noch mit Hilfe eines kleinen Multifunktionslader-Fahrzeugs maschinell angehoben, transportiert und ausgekippt werden können, soll diese Situation nachhaltig verbessern. Insgesamt 25 Behälter für Grünabfälle und 15 Behälter für Restmüll in einheitlicher Optik sowie vier große Abrollcontainer sollen dafür angeschafft werden.

Wieso sind die neuen Behälter so teuer?

Die Behälter, die die Stadt Weinstadt dafür vorausgewählt hat, können sich mit ihrer ordentlichen Holzverkleidung und der praktischen Aufhängung für einen Hoflader zweifelsohne sehen lassen, da sind sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses einig. Aber einen entscheidenden Haken haben die Boxen: Sie sind ziemlich teuer. Rund 1400 Euro kostet ein kleiner Behälter mit seiner knapp einen Meter messenden Seitenlänge – für die vier großen Container wären es sogar 7000 Euro pro Stück.

Wieso so viel Geld ausgeben für eine Gitterbox, möchte Armin Zimmerle von der Fraktion der Freien Wähler Weinstadt wissen. Was die Langlebigkeit der Konstruktion betrifft, hat er ebenfalls Einwände: „Diesen Boxen aus Holz traue ich auch nicht so viel zu.“ Manfred Siglinger (GOL) teilt die Bedenken seines Ratskollegen: „Die Behälter sehen gut aus, sind aber Spezialbehälter und entsprechend hochpreisig“, merkt er an. Auch die Funktion der Boxen mit den augenscheinlich relativ großen Lücken zwischen den einzelnen Brettern erscheint ihm zweifelhaft. Schließlich müsse verhindert werden, dass der Müll einfach durch die Ritzen hindurchriesle, gerade beim Rest- und Plastikmüll sei das wichtig.

Einigkeit über Notwendigkeit der neuen Müllkonzeption

Mit herausrieselndem Müll habe man auf den Friedhöfen bislang keine Schwierigkeiten gehabt, beruhigt Jan Siebert, Leiter des städtischen Bauhofs. Trotzdem stimmt die Verwaltung den Räten darin zu, sich Alternativen zu den arg kostspieligen Behältern noch einmal anzuschauen.

Ansonsten bestand bei den Ausschussmitgliedern Einigkeit darüber, dass das neue Müllkonzept so nötig wie sinnvoll ist. Die Räte begrüßten auch, dass im Rahmen des neuen Müllkonzepts die Gesamtsituation bei den Abfallplätzen auf mehreren Friedhöfen überarbeitet werden soll: Zur Vorbereitung mancher Stellflächen müssen laut Tiefbauamt die vorgesehenen Plätze mit neuen Bodenbelägen versehen werden, auf den Friedhöfen in Strümpfelbach und Beutelsbach werden die entsprechenden Flächen dafür gepflastert, in Beutelsbach wird der bestehende Müllplatz außerdem etwas vergrößert. In Großheppach und Beutelsbach auf den Friedhöfen sollen außerdem Hecken gepflanzt und die Hecke auf dem Friedhof Tobel in Endersbach soll ergänzt werden, um die Optik zu verbessern und eine Abgrenzung zu schaffen. In Beutelsbach, auf dem alten Endersbacher Friedhof und in Strümpfelbach kommt außerdem jeweils ein neuer zweiter Standort für Abfallbehälter hinzu.

Kleiner Radlader kann auch im Winterdienst eingesetzt werden

Als letzte Ergänzung des Müllkonzepts möchte die Stadt für den Bauhof einen kleinen Hoflader anschaffen. Das Fahrzeug mit dem knickbaren Teleskoparm mit Schaufel und multifunktionalen Anbauteilen soll nicht nur regelmäßig die Friedhöfe abklappern und zum maschinellen Leeren der neuen Abfallbehälter dienen, sondern soll entlastend zu dem einzigen größeren Radlader der Stadt, der auf dem Betriebshof steht, auch zum Beispiel im Winterdienst, beim Ausbringen von Hackschnitzeln oder Sand oder in der Grünpflege zum Einsatz kommen.

Für das gesamte neue Müllkonzept mit allen Arbeiten und Anschaffungen belaufen sich die Kosten auf rund 165.000 Euro. Im Haushalt 2021 waren dafür laut Stadt 145.000 Euro veranschlagt, weitere 45.000 im laufenden Haushalt. Die geplanten Kosten bleiben somit unter dem Ansatz – selbst mit den teureren Spezialbehältern.