Diesen Freitag ist die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft getreten. Neu ist: In Restaurants muss weder Abstand gehalten noch Maske getragen werden – allerdings nur, wenn sich der Wirt für das 2G-Modell entscheidet. Das bedeutet: Geimpft oder genesen. Ungeimpfte Gäste werden dabei kategorisch abgelehnt. Unsere Redaktion hat sich bei Weinstädter Gastronomen umgehört, was sie von dieser Option halten. Die Rückmeldungen sind eindeutig: In Weinstadt bleibt es vorerst bei 3G.

„Aus